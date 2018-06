Venta de cigarros sueltos, sin regulación en Guasave

Guasave, Sinaloa.- El tabaquismo es un problema muy presente en el municipio a pesar del trabajo de prevención que realizan diferentes instituciones como la Unidad de Especialidades Médicas en Centros de Atención Primaria en Adicciones (Uneme Capa).

De acuerdo al coordinador de dicha unidad, la venta de cigarros sueltos colabora demasiado a que los índices de fumadores estén tan elevados, no nadamás en el municipio, si no también en el estado y el país.

Sin personal

Germán León Guerrero, coordinador de UnemeCapa, explicó que la venta de cigarros sueltos no está permitida, sin embargo, se realiza sin ningún tipo de sanción, lo que contribuye a acrecentar la adicción al tabaco.

“No se deben de vender cigarros sueltos, pero se venden y mucho, y como el tabaco es socialmente permitido, quienes lo consumen no alcanzan a comprender que es la causa número uno de adicción en el mundo”.

León Guerrero señaló que es la Coepris quien debiera de regular y sancionar a quienes practiquen estas ventas, sin embargo, la falta de personal impide que se realice el trabajo adecuadamente.

“La Coepris se debe hacer cargo de sancionar esto, pero pues no tiene personal suficiente para atender los 32 programas de salud y el del tabaco es uno de los 32, entonces difícilmente vamos a ver nosotros una acción legal sancionable, cuando no se tiene la cantidad de inspectores para ello”, lamentó el coordinador del Uneme Capa.

Que no les compete

Por su parte, Beatriz Armenta Pérez, coordinadora de Coepris en Guasave, informó que aunque efectivamente la venta de cigarros de esa manera no debería de realizarse, ellos no tienen ingerencia en los negocios que incurren en hechos de ese tipo, pues es el Ayuntamiento quien se encarga de regularlos.

“En donde se venden cigarros sueltos son generalmente changarritos, abarrotes y esos comercios están regulados por el Ayuntamiento, nosotros no tenemos autoridad para ingresar a esos locales, al menos que nos llegue la indicación de algún operativo”, señaló Armenta Pérez.

La coordinadora de Coepris detalló que cuando las autoridades municipales les indican sobre algún operativo trabajan en conjunto, pero hace varios meses que no se ha realizado ninguno.

“Nosotros no tenemos registrados esos locales, ni sabemos cuántos son, ni nada, porque no nos compete, pero si llegan a realizarse operativos nosotros nos coordinamos con las autoridades”.

Espacios libre de humo

Beatriz Armenta explicó que actualmente se está trabajando de manera constante en inspecciones en edificios públicos y planteles educativos para verificar que estén libres de humo de tabaco.

“Estamos poniendo mayor atención en las instituciones educativas porque están por certificarse como espacios libres de humo de tabaco y para ello se necesita verificar de manera diaria que efectivamente sea así, como es el caso de las preparatorias de la UAS del municipio de Guasave y Sinaloa, que ya están por recibir la certificación”, comentó.