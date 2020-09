Venta de comida a beneficio de Bladimir, adolescente con cáncer en Guasave

Guasave.- A beneficio de Bladimir, joven de Guasave, Sinaloa, diagnosticado con linfoma no Hodgkin a sus 8 años, en la actualidad, a sus 15, sobrelleva la tercera recaída, y con metástasis en médula ósea.

Su familia organiza la venta de comida con causa para recabar fondos y comprar la quimioterapia que requiere este mes, así como recabar fondos para acudir a su próxima cita en la Ciudad de México el próximo 14 de septiembre.

La cita médica en la que debe presentarse es con el oncólogo en el Hospital de la Raza, donde se le realizará una valoración que es de suma importancia en su tratamiento y avance.

A decir de su mamá, se le realizará un chequeo de la médula ósea, en lo que reciben la fecha para realizarle un trasplante de esta, en lo que tiene puestas sus esperanzas para su pronta recuperación.

De momento, lo más apremiante es terminar de reunir el dinero para comprar la dosis de quimioterapia, que tiene un costo de 12 mil pesos, y juntar para la estancia en la Ciudad de México y traslado, debido a que el joven, por su condición, no puede viajar en avión o autobús y tiene que ser en carro particular; a los gastos se suma otro que se le tiene que pagar al Instituto Mexicano del Seguro Social porque no cuenta con dicho tratamiento al estar en desabasto.

El próximo domingo tendrán a la venta tamales y frijoles, actividad que vienen realizando desde hace tres fines de semana. Si desea colaborar, puede hacer su pedido al 687-121-1438.

Pudieran subirla pero que se coloque en el área de secundarias.