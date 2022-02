Ventas en comercio en Guasave repuntan un 70% por celebración del 14 de febrero

Guasave, Sinaloa.- El presidente de Canaco en Guasave destacó que se tuvo un repunte en ventas tras los festejos por el Día de San Valentín, el cual fue del 70 por ciento en comparación con lo que se venía dando en meses anteriores.

Ariel Lugo Carvajal manifestó que dicho incremento no fue el que se consideraba obtendrían, ya que se esperaba uno mayor, debido a que el tema del covid ya está más dominado que el año anterior, y resulta que en el 2021, en esa misma fecha, se contó con un incremento del 100 por ciento, por lo que en este 2022 disminuyó un 30 por ciento.

Incremento

Señaló que ese repunte lo atribuyen a los comercios que se dedican a giros específicos como florerías y tiendas de regalos, que son quienes argumentan que la conclusión de no vender el 30 por ciento faltante pudiera ser en el sentido de que aún hay escuelas que no se encuentran en clases presenciales, y otro de los motivos podría ser el que no se llevó a cabo ningún tipo de evento por la celebración del Día del Amor y de la Amistad.

Leer más: Profeco ha registrado 12 denuncias por fraude en perjuicio del consumidor en Guasave

Reconoció que el que no se encuentren al 100 por ciento las clases presenciales, afecta la relación personal que suele tenerse entre amistades, conocidos y parejas, y se debe a que la mayor parte de este tipo de festejos entre jóvenes se realizan dentro de las escuelas, por lo que por el momento han estado suspendidas por la cuestión de la pandemia.

“Eso es lo que no permitió que se obtuviera el otro 30 por ciento para poder llegar por completo al 100 en cuanto a ese repunte de ventas por la celebración del 14 de febrero”, declaró.

Externó que lo más extraño es que el año pasado se estaba en las mismas condiciones en las escuelas y aún así fueron ventas más altas, por lo que se da una lectura al problema que existe en los bolsillos, pero lo importante es que sí se conto con un repunte en ventas en esos giros.

Detalló que creían que como había clases presenciales, eso influiría en que sí se generara un mayor incremento en las ventas.

El presidente de Canaco destacó que la economía local aún está débil, por lo que financieramente hablando aún no se visualiza una luz al final del túnel. “No queda de otra mas que seguir adelante y confiar en la situación”, aseveró.

Leer más: Operativo de Dirección de Alcoholes en Guasave no reporta multas por festejo del 14 de febrero

Lugo Carvajal mencionó que los comerciantes tendrán que esperarse a próximos eventos para que se genere una mayor venta para ellos, ya sean privados, que solo incluyan a sus empresas, o públicos, como fue el 14 de febrero.