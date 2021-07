Verifican que se cumplan protocolos sanitarios ante Covid-19 en Las Glorias, Guasave

Guasave, Sinaloa.- Macario Gaxiola Castro, director de Protección Civil en el municipio de Guasave, informó que durante el fin de semana estuvieron realizando las debidas inspecciones tanto en los restaurantes ubicados en Las Glorias y Boca del Río, así como en la misma playa, para verificar que se estuvieran cumpliendo las medidas acordadas durante la última reunión de los consejos de Salud con el fin de prevenir contagios de Covid-19.

El funcionario señaló que no se registraron mayores problemas, pues en comparación con el fin de semana anterior, en este casi no se tuvo afluencia de personas, lo que permitió que no se registraran aglomeraciones y se respetaran los protocolos de Salud.

Añadió que en donde tuvieron algunos inconvenientes fue en la ciudad de Guasave, en donde estuvieron retirando mobiliario.

“Todo estuvo tranquilo, de hecho se tuvo poca afluencia en comparación con el otro fin de semana. En donde sí tuvimos algunos detalles fue en la ciudad, en comercios principalmente, por el mobiliario excesivo que no retiraron hasta que se lo indicamos, aunque ya sabían las medidas.”

