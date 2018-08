Viable el regreso de Algodoneros: exdirectivos

Guasave, Sinaloa.- Exdirectivos del desaparecido club Algo-doneros de Guasave consideraron que la gran posibilidad de que esta organización retorne a la Liga Mexicana del Pacífico es muy viable, pero lo más importante es que de lograrlo esta se mantenga y no sea solo por seis años.

Gabriel Low Monreal, exgerente de los blanquiazules, detalló que difícilmente la Liga Mexicana del Pacífico le dará una respuesta negativa al próximo presidente de México, pero aquí no solo se trata de entrar, sino de mantenerse.

Respaldo

El actual gerente del club Bravos de León en la Liga Mexicana de Beisbol resalta que es necesario conformar una directiva sólida en todos los sentidos para enfrentar ese reto, además de que los aficionados de Guasave deben entender que para mantener este tipo de espectáculos deben de ir al estadio, pues es la única manera de que el equipo permanezca.

“En Guasave somos muy extraños, tenemos las cosas y las dejamos ir, y luego nos lamentamos de porqué se fueron, siendo que la ausencia de la afición fue uno de los motivos, aunque también hubo otros factores determinantes en ello”, indicó Low Monreal.

Considera que cuando la franquicia de Guasave se fue a Guadalajara, es porque también el entonces gobernador del estado, Mario López Valdez, no hizo las gestiones necesarias, porque si se hubiera fijado el objetivo de que Guasave permaneciera, no se hubieran ido, pero le faltó presionar a los puntos claves de la transacción.

Te aseguro que si Malova se hubiera puesto fuerte con los presidentes de Venados, Tomateros y Cañeros, con uno que no hubiera estado de acuerdo en la venta de la franquicia, no se hubiera hecho, pero definitivamente una cosa decía en público y otra hacía en privado”, detalló.

Gabriel Low dice que está puesto para apoyar en el regreso de los Algodoneros, y por eso pide que lo inviten a trabajar, pues esta ciudad merece tener beisbol profesional, aunque se necesita de mucho compromiso por parte de la afición para volverlo realidad.

Levanta la mano

Fausto Pérez Fonseca, ex presidente de los Algodoneros de Guasave, resaltó que está dispuesto a participar con la directiva que acepte el reto de regresar a los Algodoneros, pero no sería él quien esté al frente.

Se necesita a personas que impulsen, pues a mí ya me tocó estar ahí y es algo pesado por las características de la plaza, por eso quien se involucre en esto debe tenerlo muy claro. Yo me uniré a ese valiente que se decida a encabezar los esfuerzos, pero yo no aspiro a tomar la responsabilidad”, declaró.