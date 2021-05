Víctor no solo cuida la vida marina en Guasave, sino también la de los humanos

Guasave, Sinaloa.- Debido a los decesos que se han dado en los últimos días en playa Las Glorias en Guasave, Víctor Esteban Landey Sarmiento impidió que esa lista fatal fuera en aumento tras salvar a tres jóvenes de morir ahogados en ese balneario el pasado martes, en hechos distintos, ya que se encontraban nadando en el mar y de repente las olas los metieron en serios aprietos.

Debido a esto, este protector de la vida marina fue requerido en el lugar de los hechos, y aunque él se encontraba en esos momentos realizando un trabajo de plomería, eso no impidió que se lanzara al agua para salvar la vida de dos jóvenes por la tarde, pero en la mañana ya había rescatado también a otra niña, de tan solo 10 años.

Comentó que todos los días realiza un recorrido por la mañana en la playa, pero el martes, a las 7 de la mañana, se encontraba caminando cuando encontró a una niña de 10 años que se estaba ahogando, por lo cual no dudó en lanzarse al agua para rescatarla, lo que al final logró.

Detalla que a las 4 de la tarde recibió una llamada de la dueña de un restaurante de la zona, quien le pidió auxilio para salvar a dos adolescentes que también se estaban ahogando, por lo que dejó el trabajo de plomería que realizaba para ayudarlos. Llegó ya preparado, con todo y su chaleco salvavidas para ir por ellos.

“Yo andaba a una cuadra de ahí, en la misma dirección que se estaban ahogando los jóvenes, estaba haciendo limpieza y cuando recibí la llamada salí corriendo, y tardé en llegar como dos minutos, a lo mucho, llegué y me puse el chaleco, ya que los adolescentes como de 12 y 16 años estaban muy cansados, ya no luchaban, por lo que me tiré y le di el chaleco al más grande y agarré al más joven, me lo puse en la espalda y comencé a nadar, jalando a los dos”, relató.

“Le dije al que le puse el chaleco que se agarrara de mí y duré como 10 minutos para sacarlos, pues la corriente estaba muy fuerte, si me hubiera tardado un instante más no lo hubieran logrado los chicos”, aseguró Landey Sarmiento.

Comentó que se necesita más vigilancia en playa Las Glorias, pero no solamente los fines de semana, debido a que se han reportado varios decesos porque no se encuentran las autoridades para prevenir situaciones como estas.

“Las autoridades tienen que estar presentes y que los bañistas tengan precaución también al estar en la playa, no se les pide más, solo que hagan acto de presencia”, finalizó.