Víctor se dedica a proteger la vida marina en Las Glorias, Guasave

Guasave, Sinaloa.- Víctor Esteban Landey Sarmiento se ha dedicado por más de 20 años, en su tiempo libre, a realizar recorridos desde las cuatro de la mañana hasta que amanece por toda la playa en Las Glorias, Guasave todo con el fin de proteger la vida marina en esa zona.

En especial se enfoca en las tortugas, con el fin de canalizar a sus crías y poder transportarlas al Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional en Guasave, ya que algunos turistas se han robado a las tortugas para consumo propio.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Destacó que tiene 42 años como residente en playa Las Glorias, y hace 20 inició con su labor para proteger, salvar y reforestar la vida marina.

Explicó cómo es el proceso que realiza para canalizar los huevos de las tortugas, ya que empieza su recorrido a las cuatro de la mañana hasta que amanece para poder encontrar las crías.

Reconoce que en ocasiones tiene que proteger en su propia casa a las crías hasta que se puedan trasladar al Ciidir, donde especialistas se pueden hacer cargo del desarrollo de ellas.

“Inicié hace unos 20 años con esta labor, pero yo no me dedico de lleno a esto, esto lo hago a diario, me levanto temprano por las mañanas, en la madrugada, hoy salí a las tres de la madrugada y terminé a las seis y media, ya que saliera el sol. El recorrido que hago es de cuatro kilómetros y medio, una sola vuelta, ya si hago una vuelta completa, pues son de nueve a 10 kilómetros los que recorro”, detalló.

Señaló que en años anteriores ha liberado alrededor de mil crías de tortugas, pero debido a la pandemia le restringían el acceso a la playa, ya que era uno de los protocolos indicados por la Secretaría de Salud y las autoridades locales.

Leer más: Dormiré donde sea invitado: Mario Zamora tras dormir en una colonia marginada de Culiacán

Informó que el año pasado liberó exactamente a 500 tortugas bebés en dicha playa, y que rescató entre 15 y 20 tortugas adultas, ya que se dio un caso donde una tortuga salió a la orilla del mar durante el día, donde los bañistas que se encontraban en la zona se la querían llevar para consumo propio.

“Fui e hice acto de presencia ahí, porque lamentablemente muchos no tienen la cultura todavía, y el detalle es que se las comen, se las llevan para matarlas o venderlas. Las personas la miran y lo que ven es que se encontraron algo muy bueno, que se lo van a comer, y eso es muy lamentable”, comentó Landey Sarmiento.