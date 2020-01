Visitantes causan daños a plantas de girasoles

Guasave, Sinaloa.- A tan solo 10 días de la apertura del Corredor Los Girasoles, ubicado en el malecón María del Rosario Espinoza, los daños a las plantas ya se hicieron presentes, pues visitantes dibujaron caras sobre los girasoles, confirmó la encargada del lugar.

El día de hoy permanecerá cerrado el acceso al corredor debido a que se estará rehabilitando el lugar y se le dará mantenimiento al plantío.

A través de las redes sociales, personas denunciaron que ya habían causado daños a los girasoles del corredor, situación que fue confirmada por la encargada del lugar, Fabiola Angulo Medina.

La funcionaria explicó que, aunque ella de manera personal no había visto aún las plantas dañadas, sí se tenían detectadas y aclaró que de manera inmediata se atendió la situación.

Yo no las he visto de manera personal, vi algunas fotos en las redes sociales, pero sí, sí hay plantas dañadas, ya las tenemos detectadas y se está trabajando en la situación.”

Angulo Medina señaló que a diferencia del corredor que se tiene en Mocorito, donde tiene al menos un par de hectáreas de extensión y espacio entre los girasoles para que los visitantes tengan contacto directo con las plantas, el de Guasave no está diseñado para eso.

Nuestra idea no es que se metan, por eso pusimos las estaciones de fotos, para que los visitantes no estuvieran entre los surcos y los girasoles, porque si se meten, como están muy tupidos sí se afectan, no es como en Mocorito, allá son hectáreas y se puede convivir directamente con la planta, y con nosotros no.”

Lamentó que sean los mismos visitantes quienes realicen este tipo de acciones, pues se está buscando traer más cosas nuevas para Guasave.

“Queremos traer cosas nuevas a Guasave, pero es necesario que se tome conciencia y cultura en el respeto, en el cuidado, queremos cuidar esto, que nos ayuden, para que más personas vengan, la verdad es que hemos tenido visitantes de todas partes del estado, también hasta de China y el extranjero y esto es para la misma ciudadanía, y no queremos que se salga de control esto.”

La funcionaria detalló que actualmente se cuenta con la presencia de dos elementos de la Policía Municipal que vigilan el sitio, pero ante los hechos se tendrá que reforzar la vigilancia, sobre todo en las tardes, que es cuando más personas acuden al corredor.

Tenemos dos policías, pero no se dan abasto durante las tardes, sobre todo en los fines de semana, que es cuando más afluencia tenemos, así que tendremos que tener al menos dos elementos más para que recorran el lugar, para que vigilen que no se fume, que no se tire basura, que no dañen a las plantas.”