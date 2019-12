Visitas y con quien platicar son las necesidades de abuelitos del asilo

Guasave, Sinaloa.- “Ellos son muy querendones y les gustan mucho las visitas”, expresa Eliezer Leal López, presidenta del DIF Guasave, refiriéndose a los 17 viejecitos que viven en el Asilo de Ancianos Graciela Sandoval de Mena.

La mayoría de los que ahí residen no tiene familia, están abandonados, por ello el hecho de recibir a gente que acude a visitarlos y a platicar con ellos es algo que los reconforta y les alegra el día.

No se trata de que no haya necesidades materiales, al contrario, recientemente estaban solicitando ropa de invierno, pues la que tenían anteriormente ya no les quedaba o estaba en muy malas condiciones, los pañales y alimentos también son bien recibidos; sin embargo, el contacto humano y el amor son dos necesidades muy presentes y constantes. La caridad de los guasavenses es tangible y se manifiesta todo el año en la casa de retiro, sostiene la funcionaria.

Hemos tenido apoyo de la ciudadanía, así como ustedes se han sumado muchos más en estarle trayendo ayuda, festejos, todos somos festejados junto con los ancianitos”.

Con el amor que los adultos mayores tienen para compartir, la gente que los visita se encariña y por lo general regresan, comparte Eliezer: “porque una vez que vienen ya no quieren dejar de venir, ellos son muy querendones también y a ellos les gustan mucho las visitas, pedimos más que vengan y los visiten de perdida un ratito porque ellos se sienten bien”.

Gastos de empleados, operatividad, luz, agua, y a veces la despensa mensual, corre por cuenta de DIF, sin embargo, cuentan con un voluntariado externo, que preside la señora Noemí Mancillas, ellas realizan actividades para hacer acondicionamiento y reparaciones en la casa asilo.

Ahorita estábamos solicitando ropa de invierno porque ya la mayoría o no les quedaba o estaba inservible, entonces pedíamos ropa de invierno, necesitamos muchos pañales y cositas que a ellos les gustan como la fruta y verdura”.

Si alguien desea apoyar llevándoles algún presente, regalos, para organizarles una fiesta o simplemente para ir a hacerles compañía, solo tienen que ponerse de acuerdo con la coordinadora del lugar.