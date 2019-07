Viven en medio de aguas negras en el campo El Cerro Cabezón

Guasave, Sinaloa.- El constante derrame de aguas negras que hay en El Cerro Cabezón ha terminado por inundar una de las calles, afectando a los vecinos, quienes se vieron en la necesidad de cerrar la vialidad para evitar que con la circulación de vehículos las pestilentes aguas ingresen a sus domicilios como les ocurrió hace tres días.

Los afectados señalan que ya hicieron el reporte pertinente en repetidas ocasiones, pero siguen sin resolver la problemática y ya temen presentar afectaciones de salud por el contacto diario.

El problema

Ramón Ahumada Sandoval dijo sentir mucha impotencia de ver que las autoridades solo les dan pretextos y no resuelven el problema de raíz, pues comenta que tienen mucho tiempo con problemas en ese derrame de aguas negras, pero la situación empeoró hace cinco días, cuando se despertaron con las pestilentes aguas dentro de su vivienda.

“Siempre hemos tenido problemas con eso, pero hace días nos levantamos de la cama y el agua la teníamos a media espinilla, y es agua de drenaje, imagínese la peste y el peligro que corremos al estar viviendo así, y lo peor es que no hay quién nos solucione, quien nos resuelva el problema.”

Ahumada Sandoval explicó que hace un mes nació su nieto, a quien tienen que llevarse a otras casas para que no esté en contacto con las aguas negras y evitar así que se afecte su salud, situación que tampoco le parece justa.

“Está el bebé, tiene apenas un mes, hijo de mi hijo y se lo tienen que llevar a otras casas para que no esté respirando esta pestilencia, no es justo oiga, es un peligro para él y para nosotros también, nos podemos enfermar de tanto estar respirando esto.”

El afectado explicó que el problema es que en la esquina de la calle, a la que se le conoce como calle ‘de abajo’, echaron varias dompadas de arena y quedó más elevado, impidiendo que las aguas negras fluyan y provocando el estancamiento de las mismas justo frente a su domicilio.

“Ahora está peor porque echaron dompadas de arena y dejaron más alto ahí en la esquina, y pues todas las aguas negras se regresan y se estancan aquí afuera de mi casa; el gobierno debería de emparejar la calle, así esto no pasaría aunque no se resolviera el problema del derrame.”

La familia de Ramón decidió cerrar el acceso a la calle para evitar que las aguas negras se metan de nuevo a su casa, pero urgieron a las autoridades a resolver el problema, pues ellos venden cena y ante la situación han tenido que dejar de hacerlo pues no es higiénico y nadie soporta el fuerte olor, lo que también les está representando pérdidas.

Son al menos ocho viviendas las dañadas por el problema, siendo la familia de Ramón Ahumada la más afectada.

Restricción. Además del problema de aguas negras, señalaron que solamente cada cuatro días reciben agua potable, pues turnan a la población para proporcionarles el vital líquido.

Falta de respuesta

El denunciante señaló que tanto él como su esposa han interpuesto la respectiva queja ante las autoridades competentes, sin embargo solo han recibido pretextos a cambio y el problema continúa.

“Siempre nos salen con pretextos, que no está el camión, que ya es viernes, luego que es sábado, parece que no trabajan entonces; mire ahorita no está el escurridero porque no nos toca que nos den agua estos días, pero si hubiera, ya estuviera toda la calle atascada de aguas negras, no se pudiera ni caminar.”

El vecino de El Cerro Cabezón también señaló que cada cuatro días es cuando les llega agua potable, pues dividen el suministro en la comunidad y eso aunque generalmente les causa molestia, en esta ocasión les ha ayudado al menos para que las aguas negras no corran con tanta presión por la calle y su casa se inunde.