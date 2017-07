Voy por mi segundo mundial en Europa: María Gastélum

Guasave, Sinaloa.- María Elena Gastélum ya viajó a las instalaciones del Centro Nacional de Alto Rendimiento en la Ciudad de México para unirse a la preselección nacional femenil de basquetbol, pues del 22 al 30 de julio participarán en el Mundial U-19 en Italia.

La guasavense busca sumar con ello su segundo mundial en su carrera, luego de que en 2016 asistió a Zaragoza, España, con el Tricolor U-17.

El llamado

“Israel Zermeño es quien está al frente de este selectivo y él ya me conoce, por eso desde mayo me llamó para que asistiera a la concentración de la preselección a partir del 12 de junio, pero por diversos motivos yo no pude viajar y apenas hoy (ayer) tuve mi primera práctica”, resaltó la nativa de la sindicatura de Nío.

Confía en que a pesar de que las otras 15 jugadoras le llevan ventaja por tener más tiempo en la práctica, eso no le quita el sueño, pues está segura de que puede ganarse un lugar si da su mejor esfuerzo.

“El próximo 16 de julio se definirá quiénes son las 12 que estarán viajando a Italia al Mundial U-19, es decir, solo cuatro quedarán fuera, pero te insisto que yo voy muy confiada, sé que esto es un volado y que las 16 que estamos aquí tenemos aptitudes para ir al Mundial, pero yo no vine a quedarme fuera, quiero ir a mi segundo mundial”, insistió Gastélum Millán.

Hay que destacar que México se enfrentará en su grupo a España, Canadá y el anfitrión Italia, evento donde 16 selecciones buscarán el título.

Experiencia

Su primera experiencia internacional la tuvo María Elena en 2014 en Guatemala, donde salió monarca en el Torneo Cocaba U-15, mientras que al siguiente año disputó el torneo FIBA U-16 en la ciudad de Puebla, lo que le dio el boleto al Mundial U-17 en España en 2016.

Ahora la egresada de la Liga de Basquetbol Rural y descubierta por el desaparecido Manuel de Jesús “Chapo” Domínguez, tiene en mente volver a Europa a jugar otro mundial, esta vez en Italia.

“Voy con toda la actitud, aquí andan también Paty Rosas, de Chihuahua, y Gaby Ayala, de Sonora, viejas conocidas mías, así que la idea es estar en esta aventura por Italia”, resaltó.