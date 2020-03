¡Y sí se movieron! A medias, paro de mujeres en Guasave

Guasave, Sinaloa.- Mientras que las oficinas del gobierno municipal y del estado lucieron casi vacías, en las calles de Guasave fue visible la actividad de la mujer.

Haciendo tortillas, barriendo banquetas, instalando sus puestos de venta, cruzando calles para dirigirse a algún lugar a hacer algún trámite o compra es como se apreciaban ayer.

No tuvieron alternativa, El 9 Ninguna se Mueve quedó solo en un decir o una frase que escucharon mas no pudieron poner en práctica.

A medias

En la ciudad algunos centros escolares lucieron vacíos al ausentarse las maestras y también los alumnos, mientras que en otros planteles como la Escuela Secundaria General Insurgentes asistieron solo maestros y alumnos, además de la directora.

También en la Universidad Autónoma de Occidente, en el Cetis 108, y otros planteles de nivel medio superior, lucían solo con la presencia de varones.

Ausentes

En el Ayuntamiento se dio permiso para ausentarse con goce de sueldo a 620 mujeres y mil 300 varones atendieron las oficinas de acuerdo con información del oficial mayor.

Jorge Humberto Hernández Escobedo señaló, que la instrucción de la alcaldesa Aurelia Leal López fue de solidarizarse con el movimiento El 9 Ninguna se Mueve, como protesta por la violencia de género que prevalece en el país.

“El Ayuntamiento de Guasave dio permiso con goce de sueldo a 620 trabajadoras de todas las áreas para faltar este día, pero todas las áreas sí estarán abiertas a excepción de la Oficina de Enlace con Relaciones Exteriores pues la dependencia federal no trabajó”, manifestó.

Impacto

De los hombres que asistieron algunos de manera voluntaria lo hicieron portando una playera o camisa color morada, en alusión al movimiento de los colectivos de mujeres.

A las 620 mujeres que se ausentaron en el Palacio Municipal se sumaron también unas 120 de la Unidad Administrativa, alrededor de dos mil maestras de nivel básico, así como un 60 por ciento del alumnado que corresponde al género femenino.

Necesidad

La responsabilidad que lleva a cuestas, la necesidad de trabajar y lo poco que cree que impacten este tipo de manifestaciones llevaron a Dora Luz Román a trabajar de 7 de la mañana a 2 de la tarde en el negocio de venta de tacos, en el que desde hace siete años se mantiene.

Mientras hacía tortillas de maíz comentó que los años de vida que tiene la han llevado a observar cómo aho-ra se ven más casos de violencia y muerte de mujeres. Ya no se vive igual que antes y hay una razón.

Es la misma, se haga o no se hagan paros no se hace nada si el gobierno no actúa, yo no creo que haya resultados (con el paro), expresó.

“Antes no se veía tanta violencia porque las mujeres eran muy sumisas antes y ahora no, están más despiertas, antes la mujer era muy humillada y ahora no y eso provoca muchas ve-ces la violencia del hombre”.

Asistencia

En la misma situación se encontraba María Rita Ló-pez Sandoval, quien por necesidad asistió a su centro laboral donde su tarea es lavar trastes. “Yo la verdad no creo que haya mu-cho efecto porque ya ve que todo sigue igual, han sido muchos los intentos por parar la violencia contra la mujer y siempre sigue”, expresó.

“Todos sabemos lo importante que somos, somos el padre y la madre por eso trabajamos, contribuimos con la economía familiar y muchas veces porque ellos no quieren trabajar pero igual, a veces manifestarse no sirve de mucho porque las cosas siguen igual.”