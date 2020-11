Ya estuvo contagiada de Covid-19, admite alcaldesa de Guasave

Guasave, Sinaloa.- Durante el pico de la pandemia del Covid en los pasados meses la alcaldesa Aurelia Leal López se contagió aunque no presentó complicaciones mayores en su salud, según reveló ella misma posterior a que se enfermara el secretario del Ayuntamiento de Guasave, Gerardo Peñuelas.

La mandataria municipal mencionó que el mes de junio ha sido el más crítico ante el impacto de este virus en la población guasavense, siendo alrededor de 16 colaboradores de su administración los que se han contagiado.

“(Tuvo Covid) eso dicen los estudios pero eso fue hace como tres meses, yo la verdad no tuve ningún síntoma, seguí trabajando, (no se aisló), me seguí cuidando, es que cuando me di cuenta ya había pasado con los funcionarios públicos y me tuve que hacer un examen de rutina, ya me la había hecho cinco veces y salía negativa y esa vez me salió pero seguí con mi vida normal, cuidándome y siguiendo todos los protocolos”, expresó.

Yo siempre me he cuidado, no me aislé, seguí trabajando, cuando dije que me iba a aislar cinco días siempre seguí trabajando.”

Señaló que los días que estuvo enferma hubo días en que se mantuvo alejada y realizando sus funciones.

Hubo días en que… pues duré los 15 días que no tuve el contacto directo (con la gente) fue cuando todos los del municipio tenían, cuando enfermó el secretario a las dos semanas yo me hice el examen y fue cuando me dijeron, yo me lo hice de rutina, no tenía ningún síntoma.”

Leal López dijo que se seguirán haciendo la prueba y es una recomendación que se ha dado a todos los funcionarios que tienen contacto directo con la ciudadanía, con el fin de proteger a sus familias y a la propia población.

Ahora que se habla de un posible rebrote de la enfermedad la mandataria municipal aseguró que se van a seguir tomando las medidas preventivas, e hizo un llamado a la ciudadanía para que colabore.

“Preocupa y por eso estamos tomando todas esas medidas para poder nosotros tener un municipio libre de esta pandemia. Le hacemos un llamado nuevamente a la ciudadanía para que no baje la guardia, que nosotros no la vamos a bajar, y si las medidas que estamos tomando son por el bien de Guasave, no es por ocurrencia nuestra, ahorita estamos pero tenemos que privilegiar la vida, Dios nos ha dado mucha fortaleza y nos ha cuidado a todos pero tenemos que hacer lo propio también nosotros y sobre todo no cansar a nuestros médicos.”