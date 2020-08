“Ya se me acabaron las fuerzas para el trabajo”

Guasave, Sinaloa.- Jesús María Campos Cota es una de las personas más longevas que habita en la sindicatura de Bacubirito, Sinaloa.

La lucidez de su memoria y facilidad de palabra esconden muy bien los 87 años que lleva a cuestas.

El tiempo que lleva ahí le ha tocado ver muchas cosas, entre ellas la llegada de desplazados de pueblos que fueron azotados por la violencia y los cambios en el estilo de vida de los habitantes originales de esa zona.

El adulto mayor vive en una casona estilo colonial de dicha sindicatura junto con una hija que gana el diario trabajando en un súper del pueblo.

“Siéntense”, insiste por segunda ocasión, mientras apunta a una silla de plástico que está cerca.

El recibidor ha sido adaptado como recámara y en un extremo permanece un abanico al que culpa de que en la madrugada grande le dé frío, aunque de día parezca que avienta lumbre.

Se alimenta con blanquillos, sopitas de tortilla o caldo de gallina, así es como la pasa día a día.

El trabajo no le asusta. Don Jesús María pasó la mayor parte de sus años de juventud “como burro”, así se define, pues al no tener educación se resignó a vivir del jornal.

Como el burro, al jornal, desmontando y sembrando, tantas cosas que uno hacía, ahí se acabó las paletas uno; yo estoy todo descalabrajado, estoy quebrado de aquí (apunta al hombro derecho), y luego de la rodilla, sí puedo caminar pero me canso lueguito”, expresa.

Recuerda que hace unos tres años el pueblo celebró los 400 años de su fundación y de la fiesta grande guarda de recuerdo una imagen de San Pedro, el patrono del pueblo, grabada en un pedazo de lona con una vara en los dos extremos.

Su piel arrugada se ha vuelto muy delicada. Su mano izquierda tiene una herida que le hizo una gallina cuando, al querer agarrarla voló y le clavó la uña.

Aquí ha venido mucha gente a platicar con uno, pero como uno no se sabe la letra no puede dar muchos datos, se la llevaba pa’arriba y pa’abajo uno”, relata.

Sentado ahí en el acceso a la casa, don Jesús María pudo ver cómo le cambiaron el color a la iglesia, esa que data de hace más de 300 años, según los datos de los documentos católicos de los que ahí vivieron en siglos pasados.

De las cerca de 20 casas coloniales que hay en el pueblo, las que están habitadas han sido arregladas de la cornisa, algunas paredes y la pintura.

“Esa está de 1903”, señala mientras apunta a la más cercana, “hay otra al otro lado de la esquina, hay otra en la entrada, son muchas.”

Al preguntarle sobre el trabajo de los habitantes de este pueblo menciona que la mayoría se dedica a la pesca en la presa pero que ahorita no hay nada, mientras que otros se dedican a las siembras de temporal.

Siembran maíz pero ahora siembran más pastura para los animales, ya no siembran más que para comer uno.”

Recuerda muy bien que tuvo cuatro hijos: dos mujeres y dos varones. Uno vive en Chihuahua y el otro anda trabajando en el otro lado, se fue contratado como jornalero, explica, mientras que de sus dos hijas una vive con él y la otra en San Rafael.

Además de lo que gana su hija trabajando el ingreso que tiene es del apoyo que les da el gobierno a los adultos mayores.

Es la ayuda que tiene uno si no peor nos fuera porque yo no puedo trabajar, ya se me acabaron las fuerzas”, expresa.