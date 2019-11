Zozobra entre los campesinos por incierto panorama

Guasave, Sinaloa.- “El día de hoy lo que más nos mantiene en zozobra es que la mayoría de los productores que nos animamos a sembrar temprano, los que ya tenemos maíces en pie, somos los que estamos en mayor incertidumbre”, acusó el presidente del Comité Municipal Campesino, Alfredo Rosales Gámez.

El líder agrícola detalló que aunque han buscado acercamiento con los legisladores que aprobaron el presupuesto sin reasignaciones, contrario a lo que ellos solucionaban, sin embargo estos no les han mencionado de qué manera llegarán los apoyos a la zona noroeste del país, que es la zona donde se realiza la agricultura comercial.

Yo pudiera decir que más que un desconocimiento es un miedo al jefe grande que es el que hace las publicaciones directamente por él”.

Rosales Gámez aseguró que para que el maíz les dé rentabilidad se tendría que hablar de un ingreso mínimo de 4 mil 500 pesos por tonelada.

“Vamos con un presupuesto que a la par de decir nosotros no nos da la certidumbre de confiar en que vamos a tener un mínimo de ganancia. Ya ahorita no hablamos de 4 mil 150 pesos, tenemos que hablar de 4 mil 500 pesos, porque la inflación que tuvimos de un año a otro en este ciclo hablar de menos de 4 mil 150 es hablar de que no tendríamos rentabilidad, tendríamos que obtener 4 mil 500 pesos por tonelada.”

Detalló que a como están sin ningún esquema de comercialización garantizada estarán yéndose a una venta de maíz sin apoyo de gobierno a merced de los coyotes.

Estaríamos yéndonos a una venta de maíz a 3 mil pesos contra un costo de producción de 40 mil pesos por hectárea que es el que ahorita traemos, será una catástrofe.”

Declaró que hay compañías que se están atreviendo a dar el crédito agrícola a los productores y del mismo capital le están descontando al campesino el cobro de las coberturas para protegerse ellos mismos y evitar caer en problemas previendo la situación en la que se encuentran los agricultores de la región.

Si las cosas no cambian y seguimos en este mismo ritmo vamos a estar a merced de lo que marque la bolsa de Chicago, lo que marque el mercado intenacional será lo único a lo que podríamos acceder y con esto harían los coyotes lo mismo que hacen todo el tiempo: ganar ellos en un día lo que con mu-cho esfuerzo nosotros trabajamos en seis siete meses, desgraciadamente.”

Rosales Gámez dijo que los productores que no estén protegidos de algún modo terminarán vendiendo su maíz al mínimo, aspirando a alrededor de 3 mil pesos por tonelada. “Seguros estamos que si los legisladores no meten las manos va a haber mucha hambre en el interior del país.”