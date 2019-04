Más de 200 mdp el adeudo de Jumapag a Infonavit e IMSS

Guasave, Sinaloa.- Ante el adeudo de 210 millones de pesos aproximadamente que la Jumapag suma con el IMSS e Infonavit desde el 2000 a la fecha, el gerente de la paramunicpal, Socorro Castro Gálvez, indicó que la alternativa para avanzar es subir ingresos, lo cual no se hace desde hace 11 años.

Pero un aumento a la tarifa quedó descartado por la presidenta municipal, Aurelia Leal, quien durante su discurso en la entrega de uniformes a los trabajadores de la paramunicpal, aclaró que no van a permitir el aumento en Guasave, como lo está requiriendo el Congreso del Estado.

Las sumas

Castro Gálvez detalló que desde el 2010 la Junta empeoró y empezó a caer en fuertes impagos de obligaciones y responsabilidades, sumando en la actualidad 130 millones de pesos el monto a deber al Instituto Mexicano del Seguro Social, y arriba de 80 millones al Infonavit.

La última vez que platicamos con los del IMSS querían dejar una deuda de 74 millones pagaderos mensuales, pero la Junta no puede firmar ese convenio porque pondríamos en riesgo la nómina de cada quincena.”

Dijo que están en espera de tener un acercamiento con el delegado del IMSS para llegar a un acuerdo.

Hasta el momento se tiene cubierto diciembre, enero y febrero y se está tratando de pagar marzo y se adeuda noviembre. “Estamos en pláticas con el Seguro Social, cómo podemos negociar cifras muy atrás, adeudos muy viejos.”

El gerente aclaró que no se presenta una contrapropuesta porque bajo los números que se tienen registrados de ingresos no se han atrevido hacerla porque seguramente no la aceptarían, porque sería muy poco.