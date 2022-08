Con Elvira Corrales, 102 años de historia viven en El Sauz de Baca en Choix, Sinaloa

Choix, Sinaloa.- Elvira Corrales Osuna está forjada en acero. Sus 102 años de vida y su lucidez intacta lo demuestran a cada respirar.

Por ejemplo, abre el baúl de los recuerdos para relatar que con sus mágicas manos, durante su juventud y madurez, desarrolló con habilidad diferentes oficios. Fue cocinera, panadera, matancera, colocaba sueros e inyectaba tanto en su pueblo como en los alrededores. Todo a cambio de una retribución económica o incluso de comida para ayudarle a su esposo, José María Reyes García, a llevar el sustento a su hogar para que a sus hijos no les faltara el pan en la mesa.

Su diario vivir

Originaria de la localidad de El Sauz de Baca, en el municipio de Choix, Sinaloa, Elvira nació y creció entre el verdor de la naturaleza de la Sierra Madre Occidental, entre esos cerros que en época de lluvia invitan a la tranquilidad, cuyos pueblos asemejan oasis en medio de la nada, donde se olvida el trajinar de las ciudades y hay una genuina conexión con el canto de las aves, el mugido del ganado o el sonido del aire al rozar las hojas de los árboles; pero también donde todos estos pensamientos pueden romperse de tajo si se topa de golpe con la pobreza y falta de oportunidades para superarse, precisamente por la lejanía del lugar.

Hija de don Andrés Corrales y doña Dominga Osuna, Elvira recuerda sus días cuando tocaba la guitarra de joven y entonaba melodías como El ausente, para luego cantar una estrofa: “ya llegué de donde andaba, Dios me concedió volver. A mí se me afiguraba, que no te volvería a ver”; así como de aquellos años en los que andaba a caballo, “y lo hacía a pelo o con silla, no importaba, porque tanto en casa de mis papás como con mi marido, aquí, había caballos”.

Mientras una apacible vaca de grandes cuernos entraba al patio de su casa, llena de plantas con flores y un frondoso árbol al frente, Elvira, sin inmutarse por este hecho, hace remembranza de cuando su papá participó en la Revolución mexicana, de cómo cuando ella era apenas una niña don Andrés iba y venía a su casa, en El Sauz de Baca, en sus encuentros revolucionarios.

También de esa época menciona que se trasladaba con su mamá, Dominga, a un pueblo entonces pequeño pero ya importante, Los Mochis, para surtirse de mandado, en donde compraban café, azúcar, frijol, harinas y arroz para la despensa.

Con su esposo, José María, vivió algunos años de bonanza, pues a la par de su trabajo en el campo, tenían animales de crianza en su casa; pero menciona que todo lo perdieron a causa de una severa sequía cuando sus hijos todavía estaban pequeños. Ahí fue cuando Elvira buscó la manera de apoyarlo para que en casa hubiera alimento.

Acerca de su comida, confiesa que era famosa, pues durante las festividades del santo patrono de Baca, san Miguel Arcángel, instalaba un merendero en esta comunidad indígena, donde vendía lo mismo cabeza que pozole, menudo, enchiladas y otros caldos que eran las delicias de los asistentes. “Todo se acababa, gracias a Dios”.

Al cuidado de sus hijos

Después del fallecimiento de su esposo, en el año de 1997 a causa de problemas del corazón, sus hijos se abocaron a cuidar al pilar de la familia, entonces de alrededor de 77 años; sin embargo, cinco años después se accidentó, se lastimó la cadera y desde entonces su hijo Álvaro dejó de vivir su propia vida para ser el apoyo de su mamá. Nunca se separa de ella y está pendiente de sus necesidades.

Por unos momentos, Elvira se toca el cabello con sus dos manos, que luego cubren su rostro, para lamentarse porque no puede hacer el negocio de la casa o comida.

Y es que la vecina de El Sauz de Baca, por más de 70 años jamás dependió de nadie; sin embargo, de pronto se queda pensativa para luego reflexionar y señalar que, por fortuna, no le hace falta nada porque con sus hijos lo tiene todo. Álvaro limpia la casa, lava la ropa, la atiende a ella y es todo un diestro en la cocina. “Él sabe hacer menudo, pozole, cazuela, todo, yo le enseñé a hacer las comidas.”

Del resto de sus hijos y nietos, dice que la quieren mucho y los ayudan económicamente, y a ella le compran su ropa para que siempre esté bonita, pero una mujer como ella no necesita nada más que sus ojos para verse radiante.

Elvira brilla por sus años, por su rostro marcado por el tiempo, por sus historias llenas de nostalgia y por todas esas recetas de cocina que transmitió a Álvaro y que hoy le prepara él con amor siempre que ella tiene antojo de algún platillo en especial.

EL PERFIL

Elvira Corrales Osuna

Ama de casa

- Edad: 102 años.

- Fecha de nacimiento: 24 de febrero de 1920, aunque la registraron dos años después de nacida: en el acta aparece 1923.

- Lugar: El Sauz de Baca, Choix.

- Fecha de su boda y con quién: 1 de abril de 1944, con José María Reyes García, a la edad de 21 años. Él tenía 22.

- Hijos: Bárbara, Bruno, María de los Ángeles, Álvaro, Loúrdes, Juliana, Andrés, Martina. Tres más fallecieron siendo unos bebés de infección en el ombligo.