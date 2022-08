Con el apoyo de su familia, Édgar dejó el mundo de las drogas

Sinaloa.- Édgar Renato es un gran ejemplo de superación, de que en esta vida no hay imposibles y de que con disciplina y esfuerzo la vida sí puede dar un giro completo. A la edad de 9 años empezó a probar el alcohol y eso lo llevó a consumir tabaco.

Como todo adolescente, inició en estos vicios por curiosidad y diversión, ya que sus amistades también lo hacían y era muy normal. Sin embargo, las cosas no terminaron ahí, ya que un día tocó fondo y probó las drogas.

Inicios

Recordó que primero consumía poco estas sustancias nocivas, pero luego lo fue haciendo de forma más frecuente hasta pasar la mayor parte del día reunido con sus “amigos”, y eso ocasionó que surgieran los problemas con su familia, en la escuela y en el trabajo.

Por aproximadamente 29 años consumió drogas legales e ilegales, que desgastaron su mente y cuerpo.

”Llegó un punto que ya me sentía mal físicamente y mentalmente, porque toda mi vida giraba entorno a las sustancias, a las drogas, no podía hacer nada sin primero drogarme. Las oportunidades que se me presentaron las desaproveché por estar en la adicción y las personas que se encontraban a mi alrededor, como mi familia, siempre estaban tristes porque veían el daño que yo solo me estaba causando, y más porque no me dejaba ayudar.”

Ante esta situación, en la que no solo él se hacía daño sino también a su familia, se acercó primero al Centro de Integración Juvenil, en el cual recibió ayuda en el tema de las adicciones, sin embargo, sintió que eso no le estaba ayudando para dejar este vicio y siguió consumiendo hasta que hubo momentos que llegó a tener sobredosis por cocaína y sufrió intoxicaciones por el consumo excesivo de pastillas de metanfetaminas.

“Pensé que como ya era una persona adicta, mi destino era morir consumiendo, morir a causa de las drogas. Sabía que estaba mal lo que estaba haciendo, pero no podía dejar de hacerlo, y entonces llegó un momento donde me abandonó mi pareja y comencé a perder cosas importantes.”

Familia

Al reconocer que tenía un problema de adicción, se acercó a su familia y pidió ayuda. Le dijo a su madre que lo internara porque quería que su vida fuera diferente, y pieza clave para lograr este cambio fue su abuela, quien lo acercó a un grupo de ayuda.

Hace una semana, Édgar Renato cumplió cuatro años sin consumir sustancias nocivas para la salud, se convirtió en el responsable de logística de una empresa, emprendió su negocio como DJ de eventos y también es artista plástico. Su testimonio de vida lo comparte con más personas que están sumergidas en las drogas, para que se animen a tener ese cambio en sus vidas.

