Desde sus 6 años, el sinaloense Luis Enrique sale a trabajar para ayudar en su casa

Los Mochis, Sinaloa.- Luis Enrique Palma González no ha tenido una vida fácil. Desde sus 6 años de edad tuvo la necesidad de trabajar en la calle para ayudar a que no faltara el pan en su casa. Igual que el resto de su familia, tenía esta dura misión a tan temprana edad.

Vecino de la comunidad de El Pochotal, en el municipio de El Fuerte, el joven narró que todos los días va y viene con su mercancía desde El Pochotal a Los Mochis; en esta ocasión ofrecía limones, los cuales transporta en un diablito, con el que recorre las calles del primer cuadro de la ciudad durante siete horas de lunes a domingo.

Luis recordó que años atrás tenía un espacio en la esquina de Hidalgo y Zaragoza, pero desde que los retiró el Ayuntamiento recorre las calles para la vendimia.

Contó que no tuvo la oportunidad de terminar sus estudios, pues en ese tiempo su mamá enfermó, por lo que tuvo que ponerse a trabajar para llevar dinero a su casa.

“Desde que tenía como 6 años comencé a trabajar, desde entonces vendo verdura y frutas de temporada. Hoy tengo 22 años, lo quiere decir que llevo 17 años que me he dedicado al comercio”, resaltó.

Ventas difíciles

El joven comerciante señaló que actualmente batalla un poco para vender su mercancía, pero que hace lo posible para vender todo lo que trae para no regresar a El Pochotal con sus productos. “Cuando me va bien, logro vender hasta 150 bolsitas de limón, y en los días malos solamente vendo 50 bolsitas; pero eso no me desanima, ya que trato de vender todo el producto”, enfatizó.