“El comercio es un legado de mi padre”: Óscar recorre las calles de Los Mochis para ofrecer su producto

Los Mochis, Sinaloa.- Óscar Oceguera es originario de esta ciudad de Los Mochis y por muchos años se ha dedicado al comercio informal, pues asegura que ese fue un legado de su padre, quien hace muchos años contaba con un puesto en la vía pública y decidió seguir la tradición del comercio.

A pesar de que ha habido muchos cambios y supuestas mejoras para los comerciantes, no se han visto avances importantes en los bolsillos de los comerciantes.

“Lejos de mejorar con los cambios que ha habido, los comerciantes estamos en un punto de subsistencia, pues difícilmente obtenemos dinero para mantener a la familia y darle lo básico”, resaltó.

Comentó que ofrece su producto recorriendo las calles del primer cuadro de la ciudad de Los Mochis, pues asegura que no tiene un punto fijo para vender sus insecticidas y raticidas.

“Las ventas actualmente están para subsistir y no es que me queje para que la gente me compre, sino que todos los que nos dedicamos al comercio estamos pasando por la misma situación, no hay ventas y si estas se dan, son como lo dije, para subsistir”, subrayó.

El comerciante precisó que le dedica cinco días de la semana para vender su producto contra las plagas y que le dedica ocho horas al día; no obstante, apenas logra vender la mitad de todo el producto que ofrece.

Asimismo, dijo que como la situación económica está complicada, además del raticida y el insecticida comercializa otros productos, ya que los insecticidas y raticidas no son muy solicitados.

Ventas críticas

Precisó que para poder llevar el sustento a su casa para su familia tiene que batallar, pues las ventas salen a cuentagotas.

“Para llevar el dinero para alimento, para el pago de recibos como agua y luz, me las veo difícil; sin embargo, tengo que esforzarme ya que si no se pagan se lo cortan y sobre todo se le acumularían las cuentas y se volverían impagables”, enfatizó.

El comerciante aseguró que de esta administración municipal no espera que haya beneficios para los comerciantes, pues están en una postura de no apoyarlos.

“Hay que ser sinceros, la situación para todos está complicada, no hay ingresos económicos”, señaló.