“El reto es sacar a Culiacán de las 50 ciudades más violentas”; Pedro César Rojas

Culiacán, Sinaloa.- Entre los principales objetivos de Pedro César Rojas Ibarra está el trabajar duro y en equipo con las autoridades de los tres órdenes de gobierno para que Culiacán salga de la estadística de las 50 ciudades más violentas del mundo. También estará implementando el programa de Cero Corrupción en el interior de la corporación municipal.

Se siente seguro

El secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal es de formación militar, pero asegura que no viene a militarizar la corporación. Los agentes tienen en él un aliado y será un gestor ante el presidente municipal para que puedan tener lo que requieren y realizar el trabajo de una forma más segura.

Los habitantes también pueden tener la confianza de que va a realizar su máximo esfuerzo para hacer de Culiacán un mejor lugar para vivir, porque se siente parte de la ciudad y le tiene cariño. Desde hace cuatro años habita en Culiacán; camina por sus calles, juega en sus campos deportivos, va al mercado y a las iglesias como un ciudadano normal, por lo que está convencido de que la mala fama de la ciudad es solo un estigma, que en realidad es segura.

En su caso, se siente seguro al trasladarse de su trabajo a su casa y eso no es posible en otras entidades del país.

Tras tomar protesta, la encomienda que le dio el alcalde Juan de Dios Gámez Mendívil, fue de trabajar para reducir los índices de violencia familiar y el robo a comercio.

¿Qué sintió cuando le dijeron que iba a ser el responsable de la seguridad de una de las 50 ciudades más violentas del mundo?

Es un reto. No me lo esperaba, pero ya conozco a Culiacán y trabajando en coordinación con el Ejército, Guardia Nacional y la Policía Estatal, podremos lograr sacar a Culiacán de los municipios más violentos.

¿Se ha puesto algún plazo para esto?

Estamos trabajando en ello para que sea lo más pronto posible.

¿Cómo les describe a Culiacán a quienes no la conocen?

Muchos de la Ciudad de México me preguntan de Culiacán porque ven las series que sacan y que son violentas. Les cuento lo que ha pasado durante estos cuatro años que he estado viviendo aquí, que he ido al mercado, a las iglesias, he convivido con la población y siempre he visto que es seguro.

¿Nunca le ha tocado una balacera?

No me ha tocado, pero estaba aquí durante el Culiacanazo. Estaba en el Sauz manejando a la Guardia Nacional. Miré mucho movimiento de vehículos, la gente alarmada. Mucha gente se resguardó.

Vimos el apoyo, el compañerismo de cuando empezaron a escuchar los disparos; muchos abrieron sus locales, aceptaron a las familias que estaban pasando y las resguardaron, vimos policías que estaban ayudando en las calles. Eso es humanidad y compañerismo.

Pese a esos tipos de hechos que son muy fuertes para cualquiera, ¿considera a Culiacán una ciudad segura?

Sí, lo es, comparándola con otras ciudades en que he vivido.

No será una actitud o posición negacionista... Sería muy peligroso para Culiacán tener una autoridad que niegue la realidad, ¿no es una actitud negacionista la suya?

A lo mejor me ve como negacionista, pero podemos compararla con otras de otros estados. Estamos en una de las ciudades más violentas, pero por los homicidios.

Como militar, ¿qué es lo que le ofrece usted a Culiacán?

Estamos implementando al interior de la Institución (Policía) y hacia afuera el programa de Cero tolerancia a la Corrupción. Llamamos a la población a que si conoce un hecho de corrupción, lo denuncie al 911.

Con una producción desmedida de drogas, no solamente en la zona rural sino en la ciudad, feminicidios y la violencia intrafamiliar, ¿no son demasiados los retos que tiene usted?, ¿qué le puede decir a los culiacanenses que van a tener de usted?

Es un reto, pero se puede lograr, si todos nos unimos por un Culiacán seguro, que es todo lo que quiere la sociedad. Que denuncien por la violencia familiar, que se les quite a los niños el querer ser como los personajes (malos), que vean a ídolos como Pedro Infante y Julio César Chávez.

Prevención

Con respecto al alto número de accidentes viales que se registran en la ciudad para combatirlos, se continuará con los operativos del alcoholímetro, pero no serán recaudatorios.

Las personas que no pasan la prueba de alcoholemia son entregadas a un familiar para prevenir accidentes.

El Perfil

Pedro César Rojas Ibarra

Titular de la SSPYTM

*Edad: 45 años.

*Lugar de nacimiento: Ciudad de México.

*Trayectoria: ingresó a los 14 años al Ejército.

2003: realiza la licenciatura en Administración Militar en la Escuela Superior de Guerra.

2018: llega a la coordinación estatal de la Guardia Nacional de Sinaloa como jefe de operaciones.

2022: jefe de personal y logística en la Novena Zona Militar.