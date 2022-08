“El turismo es un sector bondadoso para todos los géneros”: Estrella Palacios

Sinaloa.- Una trayectoria de 20 años en el sector turístico avalan a la licenciada en Turismo Estrella Palacios Domínguez, actualmente subsecretaria de Promoción Turística de la Sectur, quien asegura que esta rama es bondadosa con todos los sectores.

Aunque reconoce que no es un camino fácil y existen complicaciones para las mujeres, han sabido sacar fuerzas y gracias a ello existe una apertura en la equidad de género.

¿Cómo ha sido su experiencia en este sector?

Decidí estudiar Turismo porque mi papá estudió lo mismo que yo. De hecho fue de los fundadores de la Facultad de Turismo y el primer director, Renato Palacios, en la Universidad Autónoma de Sinaloa.

En 2001 fui reina del Carnaval de Mazatlán, ahí empecé a promocionar al puerto.

He trabajado en varios hoteles de Mazatlán como El Cid, Royal Villas y Vidanta.

Me ha tocado estar con turismo extranjero y nacional.

Lo que más me gusta a mí es el servicio al cliente, me ha tocado hacerme amiga de muchos visitantes que viene cada año. Inicié como recepcionista a los 18 años, estaba estudiando; después poco a poco fui subiendo de puesto y tuve diferentes trabajos que me ayudaron a tener mucha experiencia, detectar qué es lo que les gusta o no a los turistas; me tocaba recomendarles lugares y esto me fue llevando a otras áreas como las administrativas en otros hoteles.

¿Cuál ha sido tu experiencia como funcionaria?

Es algo totalmente nuevo, llevamos 8 meses en función pública. Es toda una responsabilidad, pero también es un honor poder servir a todo Sinaloa; estoy agradecida.

La función pública es distinta, pero lo estoy disfrutando. Sinaloa tiene mucho que ofrecer. Cada vez tenemos más diversificación de gustos, el turismo se va transformando.

¿Cuáles son las áreas de oportunidad que han detectado?

Es muy amplio todo el estado, es extremadamente rico en playa y recursos naturales. El plan que tenemos es que en cada región se hagan circuitos turísticos. Algunos no se han podido desarrollar, pero ese es el reto.

¿Tuviste algún obstáculo solo por ser mujer?

He tenido la suerte que donde he trabajado no se me ha hecho ninguna diferencia por ser mujer. He logrado lo que me he propuesto. He trabajado en ventas nacionales e internacionales y solo he recibido apoyo de mis jefes y jefas en su momento, y yo creo que he tenido la suerte que no me he topado con ningún tipo de obstáculos o me hayan hecho alguna diferencia. Mis opiniones han sido tomadas en cuenta en los diferentes departamentos que he trabajado; también he tenido un buen ambiente laboral.

¿Ves la fuerza de las mujeres en el turismo?

Yo reconozco que sí hay mujeres que no la han tenido fácil en otras áreas o en otros lugares. En el área de turismo la mujer es muy valiosa, el hombre también; es un sector bondadoso para todos los géneros. Las mujeres somos más sensibles a lo que los turistas necesitan.

¿Cuál es la recomendación para las jóvenes que desean trabajar en turismo?

En mi caso, lo primero que hice después de meterme a Turismo, también estudié idiomas, inglés y francés en el Centro de Idiomas de la UAS; son herramientas para dar la promoción a nivel internacional; es necesario. Recomiendo que se preparen, esto es una vocación y si ya la tienen, que no piensen de repente en lo económico, sino la experiencias que te puede traer trabajar en diferentes lugares. La vida te va llevando por diferentes caminos: un trabajo que tienes ahorita te puede servir para el siguiente, es increíble poder desarrollarte y sí hay oportunidades.

Te recomendamos leer:

El Perfil

Estrella Palacios Domínguez, Licenciada en turismo

*Su padre Renato Palacios fue el primer director en la Facultad de Turismo y el motivo por el cual estudió esa carrera.

*Sus hijos Román y Rodrigo son su motor para seguir con su carrera y ser mejor cada día.

*Funcionaria Es subsecretaria de Promoción Turística de la Sectur.

*Dato curioso Fue reina del carnaval en el 2001, ahí comenzó a promocionar a Mazatlán.