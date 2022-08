Jorge Ramírez, el muchacho del violín, toca por unas monedas para llevar a su familia, en Los Mochis

Los Mochis, Sinaloa.- A pesar de que la vida le ha dado duros golpes, como haber perdido a sus dos hijas y su enfermedad, ha salido adelante. La vida continúa, sobre todo cuando tiene a su esposa y tiene que llevar el sustento diario a su casa.

Jorge Ramírez, mejor conocido como el Muchacho del Violín, nació en esta ciudad de Los Mochis, pero tiene su domicilio en la Villa de Ahome, de donde se traslada todos los días a pesar de su discapacidad.

“Desde que tenía 12 años de edad comencé a tocar el violín. En un inicio fue por curiosidad, pero me gustó, y tiempo después tomé clases con maestros de música” y desde entonces toca su instrumento de cuerdas.

“El haber aprendido a tocar el violín me ha ayudado a obtener ingresos, pues toco para la gente y me apoyan con unas monedas”, resaltó.

Los ingresos

Jorge comentó que también realiza artesanías, específicamente, teje pulseras, así como plumas, las cuales personaliza con el nombre del cliente, pero además comparte pensamientos positivos en tarjetas acompañados de una paleta de dulce.

“El dinero que gano por hacer lo que te comenté es para los gastos básicos de una casa, así como para otros gastos de mi enfermedad, que es neuropatía periférica como consecuencia de la diabetes, que es una enfermedad degenerativa”, señaló.

El Muchacho del Violín dijo que en un par de ocasiones se ha puesto grave y ha estado hospitalizado, pero por alguna razón se recupera y sigue adelante.

“Esta enfermedad me la detectaron cuando tenía 21 años de edad, pero no me dejo vencer, ya que he salido adelante gracias a Dios”, resaltó.

Le gusta trabajar

Jorge dijo que para él sería más fácil pedir dinero, pero prefiere ganárselo tocando el violín y tejiendo pulseras y plumas, aunque batalla mucho, pues algunas personas son apáticas y lo ignoran o “me corren de los negocios a donde entro a tocar”.

Te recomendamos leer:

“Me gustaría que la gente me ayude, pero contratándome para tocar o amenizar alguna fiesta o reunión. Para ello doy mi número de teléfono: 668-210-4948. Soy un violinista versátil”, enfatizó.