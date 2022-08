Karen Rodríguez: “La ginecología es la rama de las buenas noticias de la medicina”

Para Karen Edith Rodríguez Angulo, una joven guasavense de 31 años, especializarse en ginecología fue una decisión fácil al considerar que es la rama de la medicina de las buenas noticias, sobre todo si se habla en cuestión de embarazos y nacimientos.

Dentro de todas las metas que la especialista tiene, se encuentra la de fomentar la cultura en los chequeos anuales, pues en Sinaloa el 50 por ciento de las mujeres no se los practican.

¿Por qué elegir la ginecología?

Porque es la rama de la medicina más bonita que hay, porque siempre o en la mayoría del tiempo son buenas noticias en cuanto a embarazos y si se trata de alguna patología femenina, la mayoría tienen cura; creo que la mayoría del tiempo en esta rama son cosas buenas o situaciones que podemos arreglar... Qué puedo decir, a mí me encanta mucho mi trabajo, a mí me pone muy contenta ver a mi paciente feliz después de la noticia de su embarazo o después de ver a mi paciente con su bebé en brazos tras un parto.

¿Cuáles son las principales afectaciones que dentro de la institución de salud que laboras se están atendiendo actualmente?

Eso realmente depende del grupo de edad, pero por ejemplo en mujeres de edad reproductiva, lo que más vemos ahorita son pacientes embarazadas para llevar el control prenatal hasta el nacimiento y en pacientes que no están embarazadas habitualmente son infecciones vaginales y revisiones para descartar alguna patología.

¿Hace falta cultura en el chequeo que toda mujer debe realizarse anualmente a partir de determinada edad?

Claro que sí. Existen muchos tabúes a cerca de la realización del papanicolau, de cuándo se tiene que hacer, de cuándo debemos de iniciar a hacer la toma y realmente que se lo hagan porque ese estudio es anual. Menos del 50 por ciento de las mujeres nos lo hacemos realmente; entonces sí hay mucho por lo cual debemos de dar mayor información a la población para que sepan de qué se trata y todos los beneficios que tiene el realizarse dicho estudio.

¿En qué edad existe más este tipo de tabúes?

En mujeres de edad mediana, arriba de entre los 35 y los 40 años; tengo pacientes de esa edad que nunca se han hecho el papanicolau en su vida y, por otra parte, están las chavitas, incluso menores de edad, que ya son sexualmente activas y que desconocen que entonces deben ya hacérselo de manera anual.

¿En Sinaloa todavía hay falta de atención ginecológica derivada del machismo o la vergüenza?

Sí, me ha tocado muchas veces por cuestión de machismo de la pareja que tenga que ser mujer y no hombre el especialista que las cheque, pero también me ha tocado atender a muchas señoras que piden una ginecóloga porque les da pena que las revise un hombre, y no necesariamente porque su pareja está en desacuerdo; también mucho de esto tiene que ver con la confianza que puedas transmitir como médico porque te están mostrando su intimidad, que es algo que no hacen normalmente y menos ante un completo desconocido.

En menores de edad, ¿qué tipo de situaciones son las que las llevan a buscar atención ginecológica?

En pacientes menores de 18 años son muy comunes las consultas por descontrol en el ciclo menstrual; muchas veces depende de la edad y del peso de la paciente, pero generalmente acuden a cita en los primeros años de su menstruación y esas irregularidades en ese tiempo pueden ser hasta cierto punto normal, pero cada paciente es un caso diferente y la atención es completamente individualizada.

¿Qué llamado o recomendación le haría a las mujeres?

Hay chequeos que son anuales, que son solo para revisión y que deberían de realizarse todas las pacientes, que son para detectar o descartar alguna patología maligna, como el papanicolau y la revisión de mamas... Hay que informarse al respecto y practicarse dichos chequeos, hay que recordar que las detecciones oportunas hacen la gran diferencia.

¿Qué metas a futuro tiene en cuanto a su especialidad?

Actualmente trabajo en el IMSS de Costa Rica, Sinaloa, y aunque he realizado intervenciones en Culiacán y Los Mochis, estoy por abrir mi consultorio en Guasave; quiero también aportar mi granito de arena para fomentar la cultura en las revisiones y reducir el porcentaje de mujeres que no se las practican.