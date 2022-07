La Sanmiguelense, Doña Pily, preserva la tradición de la compra de juguetes tradicionales mexicanos

San Miguel de Allende, Guanajuato.- María del Pilar Ramírez Cruz es una comerciante guanajuatense que se dedica a la venta de juguetes tradicionales mexicanos, a ella le gusta que la llamen Doña Pily, esta labor la conoce desde que nació, pues su familia se ha dedicado por décadas a preservar las costumbres y tradiciones mexicanas, como es la elaboración de antiguos juguetes.

Doña Pily vende sus juguetes en la Plaza de la Soledad en San Miguel de Allende, Guanajuato, a lado de más comerciantes, en el lugar se pueden encontrar todo tipo de artefactos didácticos para los consentidos del hogar, así como manualidades con intervención de manos mexicanas en los objetos.

En San Miguel de Allende, encuentras juguetes mexicanos tradicionales como: ollitas de barro, comedores de madera para muñecas, yoyos, baleros, flautas, casas de madera para muñecas con muebles dentro, cuadriláteros de luchadores, soldaditos y carritos de madera, tambores, matracas, muñecas de cartón, guitarras, futbolitos, resorteras, lotería, mascaras, caballitos mecedora, etc., hay un sinfín de juguetes.

Karla Morales / Debate

En San Miguel de Allende, la tradición de vender juguetes surgió con motivo de una celebración religiosa:

"Aquí en San Miguel empezó esta costumbre, como motivo de celebración de Corpus Christi, los campesinos venían a bendecir las semillas y ese día era festivo para los niños porque los padres al vender la semilla, al vender los animalitos que traían al campo, les compraban un juguete", mencionó Doña Pily.

Hace años la variedad de accesorios era menor, comentó la comerciante quien recordó cómo eran las ventas en aquellos días:

"Los juguetes tradicionales en ese tiempo eran una muñeca de cartón para las niñas, trasteritos hechos de lámina, comedores hechos de lámina, hoy los tenemos de madera, para el niño era un chaco es un más o menos tipo soldado, un casco tipo soldado romano, era su caballo hecho de carrizo y de cartón, la cabecita era hecha de cartón y el cuerpo pues era un carrizo y la espada de madera, era el juguete típico y tradicional que se les regalaba el día de Corpus Christi", expresó, Doña Pily, vendedora.

Karla Morales / Debate

En San Miguel de Allende, la costumbre de celebrar con regalos a los niños, en determinado día, era muy diferente a la costumbre tradicional mexicana:

"En San Miguel de Allende el día de Corpus Christi, era mucho muy importante para los niños ya que ellos recibían un juguete en Corpus Christi, más que en día de reyes, era más importante ese día en tiempos atrás, que era cuando recibirán juguetes y no en día de reyes", expresó la comerciante, Doña Pily.

A pesar de que en estos tiempos la tecnología ha alcanzado a las nuevas generaciones, Doña Pily comenta que eso no ha sido impedimento para que las ventas bajen, esto porque los padres desean que sus hijos hereden los tradicionales juguetes y aprendan como se divertían sus antepasados.

"Aquí en San Miguel de Allende, hemos tenido este grupo de mujeres tradicionalistas, para mantener este tipo de juguetes y fomentarles a los papás a que vengan y les enseñen a sus hijos este tipo de juguetes con los que ellos jugaban, entonces la venta si ha sido baja por la pandemia en general, pero en realidad si vienen y les enseñan a sus niños con los juguetes que ellos jugaban, entonces si es un recuerdo para los adultos, volver a ver con lo que ellos jugaban y que sus hijos y nietos los conozcan", mencionó la vendedora

Karla Morales / Debate

La Plaza de Soledad en San Miguel de Allende, es un punto principal por el que turistas extranjeros que visitan la ciudad pasan de manera obligado, Pily comenta que siempre que llegan al puesto expresan admiración por la venta tradicional.

"Se sorprenden al llegar y ver tanto juguete de diferente material y si algunos que hablan un poco español nos preguntan por qué esta exhibición de juguetes, tratamos de explicarles, pero si les sorprende llegar a San Miguel y ver los juguetes, cada año nos ponemos a vender juguetes durante 18 días aquí en la plaza", expresó la vendedora.

Doña Pily recordó sus juguetes preferidos en la infancia: "Eran las cazuelitas de barro y obviamente pues si me gustaba o no me traían la mona de cartón, pero para mí era muy bonito comprar yo o venir a escoger, nosotros venimos de una familia muy tradicional, mis padres, mis abuelos se dedicaban a vender esto, lo hemos seguido en generaciones", expresó la vendedora.

Karla Morales / Debate

Doña Pily ve hacia el futuro, ella espera que el día que ya no esté en este plano, sus hijas sigan su tradición:

"Yo espero que el día que falte yo, mis hijas sigan con esta tradición, en otras familias de vendedores hay gente ya joven que está trabajando este tipo de juguetes y está tratando de mantener estás tradiciones muy arraigadas aquí en San Miguel de Allende", comentó Doña Pily.

Actualmente son 11 familias en San Miguel de Allende, Guanajuato, con más de 40 años que se dedican a la venta de juguetes con motivo de la celebración de Corpus Christi, los guanajuatenses tratan de que estas tradiciones no desaparezcan nunca.

"No meter juguetes de tecnología, ahora los niños buscan que son de pila, nada de eso tratamos de mantener lo que es muy tradicional aquí en San Miguel, estoy muy contenta más ahora con las redes sociales, sé que llegamos a diferentes lados de nuestro país y quizá de otros países, me hace feliz preservar las tradiciones, el hacer un esfuerzo nosotros para seguir conservando esta actividad", expresó la guanajuatense.