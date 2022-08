"Llevo 40 años en la chamba": José se gana la vida con la venta de donas y aguas frescas en Los Mochis

Los Mochis, Sinaloa.- José Morán lleva 40 años en el comercio con la venta de donas, churros y aguas frescas.

Comentó que es originario de esta ciudad de Los Mochis y que en los últimos dos años las ventas se han complicado debido a la pandemia de Covid-19. La venta de donas y aguas frescas se mantienen poco, ya que está haciendo un poco de calor, pero ya no es como antes.

“Sí vendo mis donas y el agua, pero le batalló mucho ya que tengo estar más tiempo ofreciendo el producto. Mi recorrido lo hago principalmente aquí en el sector centro, ya que, si me voy a las colonias, es más difícil la venta”, subrayó.

Don José señaló que difícilmente saca para reinvertir y hacer un poco más de su producto o poder comprar algo que le haga falta, pues las bajas ventas no lo ayudan para sacar adelante lo básico.

“En estos tiempos solamente sale para la papa y para irle abonando a los recibos de agua y luz, y, ¿qué te puedo decir?, para otros gastos como medicina o la consulta de un médico si nuestra enfermedad es sería”, enfatizó.

Asimismo, dijo que todos los días desde las 10 de la mañana sale a la calle para ofrecer sus donas y el agua, y a su casa regresa como a las 7 u 8 de la noche, depende también si es un día bueno o malo.

“Yo, a fuerza, le tengo que andar ruleteando de aquí pa’llá y de allá pa’cá y pues para acabar pronto necesito un buen punto, si no, pues hasta que venda todo; si no, no me sale la venta”, resaltó.

Don José dijo que tiene cuatro hijos, de los cuales dos son menores de edad y los de 20 y 24 ahorita trabajan.