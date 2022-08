“Los cineastas somos cuentacuentos, contamos historias”: Marco Polo Constandse

México.- El director de cine Marco Polo Constandse considera que los cineastas son “cuentacuentos”, y precisa que él siempre tratará de contar historias, sin importar el medio, ya sea la pantalla grande o los servicios de streaming. “Quiero pensar que como cineasta me tengo que adaptar”.

Precisamente su nueva película Enfermo amor, que codirige con Rodrigo Nava, es una de las primeras apuestas del nuevo servicio de streaming ViX+, y mira con optimismo la visión de dicha plataforma por apostar por contenido hecho en español por y para latinoamericanos.

Basada en la obra Love sick, de John Cariani y que ya tuvo su adaptación teatral en México por Nava, la cinta narra nueve historias con diferentes temas relacionados con el amor.

Además, cuenta con un elenco estelar, que incluye a Estefanía Hinojosa y Gonzalo Vega, Jesús Zavala y Paco Rueda, Natalia Téllez y Luis Arrieta, Daniel Tovar y Cassandra Sánchez Navarro, Camila Sodi y Alex de la Madrid, Eréndira Ibarra y Alberto Guerra, Mónica Huarte y Andrés Palacios, Fernanda Castillo y Adriana Louvier, Maya Zapata y Juan Pablo Medina.

No es la primera vez que trabajas en la comedia romántica, ¿Qué es lo que más te llama la atención de ahondar en el género?

La primera película que hice en este género como director, un poquito accidental en el sentido de que no fue un proyecto que yo desarrollé, fue Cásese quien pueda. Martha Higareda me invita a participar como productor, y después, por una serie de cosas que el director que estaba en ese momento no pudo, me invitan a dirigir. Siempre me han gustado las comedias románticas, y creo que tengo cierta claridad a la hora de abordar el tema, que conozco nuestro sentido del humor de los mexicanos. He producido distintos géneros, he hecho películas de terror como Más negro que la noche, Vuelven; suspensos como Detrás de la montaña o Después de Lucía; películas de acción como Sultanes, películas de un corte más complejo como Camino a Marte, Paraíso perdido, series como Extraño enemigo que es policiaca-thriller, pero a la hora de dirigir, me siento muy cómodo en esta parte que conozco y me gusta tener un diálogo con el público, conozco nuestra idiosincrasia, lo latinos que somos al ser dramáticos y esta cosa del amor que la vivimos y nos regocijamos en ella.

El tono de la película nos remite a cintas como Love actually. ¿Qué tan complejo fue trabajar la adaptación y llegar al público latino?

Cuando me subo ya había existido la adaptación de la obra de teatro a México, habían hecho un gran trabajo en la adaptación, tenía esta cosa muy mexicana. Mi trabajo fue con Rodrigo y el guionista, trabajar en la adaptación a cine. El amor es universal, y creo que podemos entender perfectamente, por eso el cine es tan universal y viaja. Los conflictos sentimentales son completamente iguales, aquí y en China, un enamoramiento, un rompimiento, una infidelidad, una decepción, son las mismas. Creo que el cómo lo tratas puede variar de lugar a lugar, pero la temática es la misma. En ese sentido, si lo has vivido, lo has sentido, lo puedes traducir, lo puedes contar. Lo complejo era tener una adaptación que hablara de nuestras ciudades, de nuestra gente, en nuestro lenguaje coloquial, y creo que está muy logrado. Al venir del teatro tiene una permisividad que no necesariamente tiene el cine, entonces lo que sí era importante era darle naturalidad a la película, y lo que hicimos fue tener ensayos arduos con el elenco. Primero hacíamos un ensayo o una reunión filosófica donde hablábamos sin repasar el texto, sin que nadie se lo aprendiera;qué es para ti esta escena, de qué trata esta historia, y hablábamos mucho del tema. Después, le empezamos a meter cada quien su propia carnita, y ya luego entrábamos en el ensayo formal tanto de trazo como de líneas específicas y diálogos.

Mucho cine de comedia y de comedia romántica se está produciendo en México, sin embargo, la gente cinéfila reclama, de pronto, otros géneros. ¿De qué forma enaltecerías el género o la importancia que se siga haciendo en nuestro país?

Creo que debe haber cine para todos. La Filmadora, que es mi compañía productora, y es coproductora con Retro y Videocine de esta película, hemos tratado de tener un balance de distintos tipos de películas. Hemos hecho full comedia como Guadalupe Reyes, películas de corte mucho más festivalero como Después de Lucía, Vuelven; películas de drama completamente como Detrás de la montaña, ahorita tuvimos un documental de Los Tigres del Norte. Debe haber de todo. Enfermo amor creo que es más un melodrama, que una comedia romántica. Es una película mucho más madura. Para mí mucho de las relaciones sentimentales son cómicas por naturaleza, porque hay ese momento en el enamoramiento donde estamos enbobados, pero la película trata temas como una pareja que está en desacuerdo sobre si quieren o no tener hijos, o una pareja lésbica que tiene hijos y cómo están los roles. Creo que la comedia romántica tiene una complejidad en el sentido, en un mundo donde ya no todos se quieren casar y los seres humanos nos hemos vueltos cínicos, la comedia romántica también tiene la necesidad de evolucionar.

En la última década, el cine nacional tuvo un despegue, pero también vivió un declive a causa de la pandemia. Como persona al frente de una productora y realizador, ¿en qué estado encuentras el cine y cuál crees que sería el trabajo para que vuelva a emerger el cine nacional?

Estamos en un momento cambiante definitivamente. La pandemia marcó un precedente muy dramático para todos los que hacemos cine. Los cines cerraron y puede ser de las industrias que más sufrieron en la pandemia y los cambios de hábito que ya se venían marcando, a raíz del crecimiento de los streamers y el consumo en los hogares. Enfermo amor sale directo en plataformas, entonces lo veo como una oportunidad de seguir contando historias, de llegar a muchas audiencias, y soy optimista, vamos a regresar a los cines, no tengo duda. El cine siempre ha sido cíclico, ha sobrevivido la televisión, luego el DVD, y va a sobrevivir la pandemia, y yo quiero seguir contando historias tanto para la pantalla chica, como para la pantalla grande. ¿Cuál es el trabajo? El trabajo es seguir haciendo historias que le interesen al público. El cine ya se está empezando a recuperar. [...] nosotros desde Filmadora seguimos desarrollando muchísimo para cines, no únicamente para plataformas, creemos mucho en la relación que existe en la intimidad que tiene el espectador con la película en la sala de cine. Pero al mismo tiempo aplaudo que existan todas estas ventanas donde podemos expresarnos, contar nuestras historias.

Datos sobre su carrera en cine

El realizador Marco Polo Constandse ha participado con diferentes facetas del cine, tanto nacional, como en producciones extranjeras.

2003

Inició su carrera como asistente de dirección en producciones como Once Upon a Time in México, de Robert Rodríguez; y Kill Bill: Vol. 1 y Kill Bill Vol. 2, de Quentin Tarantino.

2007

Como productor participó en cintas como Sultanes del sur (2007), Los inadaptados (2011), Más negro que la noche (2014), Camino a Marte (2017), Después de Lucía y Vuelven (2017).

2014

Debutó como director con Cásese quien pueda (2014), y más adelante dirigió La boda de Valentina. Sus dos últimas películas producidas son El Complot Mongol (2018) y Detrás de la montaña (2018).

2022

Estrena Enfermo amor, que codirige junto a Rodrigo Nava, siendo esta una coproducción de Filmadora con Retro y ya disponible en la nueva plataforma de streaming VIX+.

El Perfil

Marco Polo Constandse, director y productor

*Lugar y fecha de nacimiento: Nació el 5 de enero de 1973 en la Ciudad de México.

*Formación: Estudió en la Academia de Cine de Nueva York y en La Universidad de Los Ángeles, California (UCLA).

*Trabajo: Es fundador de la productora Filmadora Nacional.