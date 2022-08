Manuel representó 2 veces a México en el World Squad del Bayern Múnich

México.- Representar en dos ocasiones al equipo mundial del Bayern Múnich dentro del Torneo World Squad es algo que pocos pueden presumir. Y quien sí pudo conseguirlo es el futbolista sinaloense Manuel Trinidad Aguilar Peña, quien ahora busca debutar en la Primera División del Futbol Mexicano con los Tigres de la UANL.

Manuel Aguilar nació hace poco más de 19 años en Culiacán, pero toda su vida ha vivido en El Saladito, una comunidad del municipio de Elota.

El sinaloense habla en exclusiva para Debate sobre sus inicios en el futbol, su experiencia al representar al Bayern Múnich, y sobre su futuro en el futbol mexicano.

¿A qué edad comienzas a practicar futbol?

Empecé a jugar en El Saladito, un pueblo cerca de La Cruz de Elota. Nací en Culiacán pero mi familia y yo hemos vivido siempre en El Saladito. Desde que tengo memoria, siempre estaba pateando un balón con mis amigos, siempre me iba a jugar a La Cruz de Elota. Tenía como 7 años cuando me inscribí a un equipo que se llamaba Pachuca La Cruz, y ahí empezó todo.

Ahora ese equipo se llama Cefor y son una escuela de futbol oficial. En ese equipo de Pachuca La Cruz estuve jugando hasta mis 13 o 14 años, cuando después me llegó la oportunidad de irme a jugar a los Mineros de Zacatecas en divisiones inferiores.

¿Cuánto tiempo estuviste en Mineros?

Estuve durante un año y medio. Creo que me fue bien ahí. Solamente jugué en sexta y quinta división, y en el momento que tenía que firmar un nuevo contrato profesional para jugar en tercera decidí no continuar en Mineros. Quería jugar en algún equipo de primera división, les dije que quería buscar la oportunidad en otro lugar y me dejaron ir. Así fue cuando me salí de Zacatecas y duré medio año en mi casa, en El Saladito, mientras iba a visorías a ver quién se fijaba en mí.

¿Cómo llega Tigres UANL a tu vida?

Fui a competir a la Copa Mazatlán con el equipo de Cefor. Ahí fue donde llega Tigres. Me invitaron a unas pruebas a Monterrey y decido ir. Esto fue en el año de 2018, y hasta la fecha me mantengo acá en Tigres. Llegué para la Sub-15 y ahorita sigo en Sub-20.

¿Cómo fue la primera vez que el Bayern Múnich te invitó a formar parte de ellos?

Creo que la relación entre el Bayern y los Tigres creció mucho cuando se enfrentaron en la final del Mundial de Clubes. Ahí fue cuando el Bayern le comenta Tigres que tenía un proyecto en puerta, y que querían contar con un jugador mexicano, y qué mejor que fuera de Tigres. Éramos cuatro candidatos de la filial de Tigres para ser parte del proyecto que quería hacer Bayern Múnich. El equipo de Tigres les mandó unos videos de cómo jugábamos, nos entrevistaron y fue cuando ellos ya se decidieron por mí.

¿En qué consistió tu participación en el equipo del Bayern?

Ellos hacen cada año un equipo mundial, el cual llaman World Squad. Ahí van juntando talento de cada país para realizar partidos amistosos alrededor del mundo, con el fin de fomentar los valores del club en el mundo. Me dijeron que el torneo era para darle oportunidades a jóvenes, y también para que todo el mundo vea la grandeza del Bayern. La primera vez que fui partícipe de este evento fue cuando lo hicieron aquí en México, en la ciudad de Celaya.

Esa vez estuve dos semanas entrenando con ellos. Esto fue en el 2021. Después de las dos semanas en Celaya nos aventamos otras dos semanas en Múnich.

¿Cómo llega la segunda invitación al World Squad?

Fue en junio de este año. Ahí fuimos a Brasil, luego me regresé a Monterrey y a las dos semanas volví a ir a Múnich. Creo que les gusté la primera vez que fui, es por ello que me volvieron a invitar. Me tocó conocer a mucha gente, había futbolistas invitados de Canadá, de Brasil, de Colombia, Japón, etc.

Las concentraciones eran más que nada para conocernos, y lo bueno era al final, pues íbamos a Alemania a jugar ante la Sub-20 del Bayern. Una motivación extra era que en todos los entrenamientos y partidos amistosos había visores de diferentes equipos del futbol europeo.

¿Cómo crees que te fue en ambas participaciones con el Bayern?

En lo personal, creo que me fue bien. Creo que la primera vez que fui me fue muy bien, ya que me volvieron a invitar a una segunda vez. En la segunda también creo que me fue bien. Es mi última participación, ya el siguiente año le tocan a otros más chavos.

¿Hubo algún acercamiento para quedarte oficialmente en el Bayern?

La verdad es que eso es muy difícil. En estas dos participaciones que he tenido solamente supe de un jugador que lo llevaron a Alemania para probarse y terminó regresándose. Es muy difícil ser tomado en cuenta por el tema del pasaporte y plazas de extranjero.

¿Qué significa para ti haber sido parte en dos ocasiones del World Squad?

Significa mucho, estoy contento y orgulloso por ser el único mexicano en ser parte de estos equipos.

¿Te tocó conocer a algún futbolista de talla internacional en tu aventura con el Bayern?

Sí, nuestro director técnico era Klaus Augenthaler, quien fue campeón del mundo con Alemania. Cuando estuve en Brasil me tocó ver a Zé Roberto, y cuando estábamos en Alemania se nos acercó a platicar con nosotros Jamal Musialá y Alphonso Davies.

¿Siempre haz jugado como defensa?

Cuando inicié, allá en El Saladito, jugaba como contención, ya poco a poco me fui quedando como central.

Hablando de tu proceso en Tigres, ¿ves cercano tu debut en Primera División?

Ahorita voy saliendo de una lesión, pero mis metas a corto plazo es juntar muchos minutos en la Sub-20 y ya veremos más adelante ser subido al primer equipo.

Quisiera que mi debut se diera lo más rápido posible, pero eso se decide allá arriba, también depende de cómo me vean en la filial. Siento que puedo llegar a debutar en uno o dos años, ya he entrenado muchas veces con el equipo de Primera.

Momentos de su carrera deportiva

Manuel Aguilar empezó a jugar futbol en El Saladito, una comunidad del municipio de Elota, Sinaloa. Su primer equipo amateur fue el Pachuca La Cruz.

2018

Tras estar un tiempo con Mineros de Zacatecas en la Segunda División, Manuel Aguilar llegó a las fuerzas básicas de los Tigres de la UANL, donde ha pasado desde la Sub-15 a la Sub-20.

2021

Luego de que Tigres enfrentará en la final del Mundial de Clubes al Bayern Múnich, el equipo alemán quiso un juvenil felino para formar parte del World Squad, y el elegido fue Manuel Aguilar.

2022

Tras realizar un buen papel en el 2021, para el World Squad 2022, el sinaloense Manuel Aguilar fue nuevamente invitado a participar.

2022

El defensor sinaloense ya ha entrenado en varias ocasiones con el primer equipo de Tigres de la UANL, y su debut en la Liga MX se acerca. Aquí una foto con Guido Pizarro.

Manuel Trinidad Aguilar Peña

futbolista

*Lugar y fecha de nacimiento: 28 de enero de 2003 en Culiacán, Sinaloa. *Posición: Defensa.

*Equipo actual: Tigres Sub-20.

*Trayectoria: Mineros de Zacatecas.

Tigres Sub-15, Sub-17 y Sub-20.

Dos veces ha formado parte del World Squad, con el Bayern Múnich de Alemania.