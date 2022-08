María Emilia Juárez “Las mujeres debemos de ser independientes”, originaria de Mocorito, Sinaloa

Una sonrisa noble, seguida por un cordial saludo, es una de las principales características de la doctora María Emilia Juárez Montoya, de 69 años de edad, originaria de Mocorito, Sinaloa. Una mujer que desde su juventud mostró valentía y una gran disposición por seguir sus sueños, que por más complicados que parecieran ser, luchó contra viento y marea para convertirse en la primera mujer en estudiar y ejercer la medicina en Salvador Alvarado. Además, ha destacado en el mundo empresarial con una clínica que fundó junto a su esposo, hecho que le dio la tarea de motivar a las mujeres a cumplir sus sueños y recordarles que es crucial que se preocupen por ser independientes, así como trabajar en crecer como mujeres y persona.

¿Cómo conjugó su profesión con el mundo de los negocios?

Yo empecé a trabajar como médico general en el Issste junto a mi esposo, pero vi una oportunidad de negocio, ya que fui la primera mujer que llegó a Guamúchil como doctora, entonces fue una oportunidad de darles atención a todas las mujeres; el marco principal fue la mujer embarazada, su control de embarazo y sus partos. Comenzamos en un consultorio rentado, ahí empezamos a atender partos, porque vimos que era buen trabajo, y pensamos en poner la clínica que tenemos hoy. Iniciamos solo con atención a partos, con dos consultorios y tres habitaciones, después nos fuimos dando a la tarea de ir invitando a médicos especialistas, aumentamos los quirófanos, en la actualidad tenemos dos; contamos con médicos generales, ginecólogos, pediatras, cirujanos y demás.

¿Qué la motivó a romper paradigmas y ser la primera mujer médico en Guamúchil?

Desde que me fui a estudiar a México mi ilusión siempre fue desarrollar lo que mis padres me inculcaron, desarrollar para lo que me estaba preparando. Siempre pensé en no solo ser ama de casa, siempre pensé en ejercer como doctora, que era lo que me gustaba.

¿Ser la primera mujer doctora fue difícil?

Al contrario, mi género me estaba ayudando; la mujer tuvo más confianza en venir a atenderse con una mujer, pues hay que aprovechar las oportunidades.

¿Por qué elegir un camino de retos?

La vida siempre se trata de retos, porque uno como mujer tiene las obligaciones del hogar, de los hijos y esposo, aparte de su trabajo, pero cuando a uno le gusta lo que hace no lo siente; al contrario, estos retos hay que estarlos siempre desarrollando y salir adelante.

¿Cree que las mujeres deben ser independientes?

Como mujeres no debemos depender, ni económicamente, ni emocionalmente, de un hombre. Esto a la mujer nos da la oportunidad de ser libres, esto me motiva a mí a seguir adelante, estar trabajando, de ser productiva y enseñarles a mis hijos lo que es el trabajo.

¿Qué consejos les da a todas las mujeres que recién finalizan sus estudios y desean ser independientes?

El consejo principal es ponerse retos, no ser conformista, ver las oportunidades que se les presentan, no dejarlas ir, porque las oportunidades llegan y hay que aprovecharlas.

¿Qué sentimiento le deja ver sus logros?

Yo me siento muy halagada y muy bendecida por la vida, porque me ha sonreído mucho, eso es de lo mejor que uno puede sentir.

¿Cómo se ve a sí misma como mujer?

Yo me siento una mujer contenta con la vida, me siento una mujer independiente, con todos los logros que se ha propuesto.

¿En el ámbito empresarial hay oportunidades para que las mujeres podamos emprender?

Claro que sí. Ahorita es el momento, porque se están abriendo muchas oportunidades para la mujer, ya no tienen la idea de que a la mujer hay que prepararla para la cocina, para servir al esposo, ni para que sea sumisa; lo principal de una mujer es prepararse, y esa preparación es muy importante llevarla a cabo, llevarla a actuar sobre lo que uno sabe, y no solo conformarse con lo que tiene, debe siempre salir adelante.

¿Qué mensaje le manda a las mujeres?

Mujeres, hay que seguir adelante, prepararnos, estar preparadas para cualquier oportunidad que se nos llegue en su momento.

