“Me gusta ser carnicero”: Joel viene de una familia con más de 80 años en la venta de carne en Los Mochis

Los Mochs, Sinaloa.- Joel González asegura que desciende de una generación de carniceros, pues lleva la familia aproximadamente 80 años en esa actividad en Los Mochis. Ser carnicero es un oficio que se debe respetar, pues es noble cuando se hacen las cosas de corazón, sobre todo cuando de esa actividad sale el dinero para mantener a tu familia.

Don Joel señaló que ser carnicero no todos lo aguantan, ya que muchos inician y no llegan a consolidar sus negocios, sobre todo en estos tiempos difíciles en donde las ventas son bajas, y si a ello se le suman tiempos críticos como la pandemia de Covid-19, no hay quien lo aguante si no siente pasión por esta actividad.

Asegura don Joel que los años de bonanza solo han quedado en el recuerdo, debido a que en los últimos años las cosas han cambiado. Muchas familias que vienen de carniceros ya han dejado de continuar la tradición familiar debido a que muchos padres les dieron estudios a sus hijos y no les gusta estar en un mercado vendiendo carne, a pesar de que esa fue la fuente de ingresos que les dio todo para salir adelante.

“Antes de la pandemia vendía media res diaria, ahora vendo una res a la semana; en el mes de enero, las ventas fueron muy difíciles, pues la gente no se acercaba a las carnicerías”, recalcó.

Los inicios

Precisó que desde que tenía 11 años de edad comenzó a trabajar con su papá en la carnicería, y de él aprendió el oficio.

“Este oficio se ha pasado de generación en generación, ya que mi abuelo le enseñó este noble oficio a mi papá, y yo se lo enseñé a mis hijos, pues si uno es dedicado, puede sacar dinero para salir adelante, prueba de ello es que de aquí salió para darles estudios profesionales a mis hijos”, subrayó.

Comentó que anteriormente le vendía hasta 20 mil pesos de carne a un restaurante, pero que actualmente esa venta ya la perdió desde el año pasado, pues la pandemia le dio un duro golpe a todos.

Joel dijo que en este mercado Independencia cerraron por lo menos cinco locatarios del ramo de carnicería, pues no soportaron el desplome de las ventas y, entre ellos, algunos tuvieron que cerrar debido a que ya no pudieron recuperarse económicamente.

“Cómo lo dije anteriormente, no todos logran mantenerse en la actividad como carniceros, pues se requiere de mucho sacrificio, sobre todo dar un buen servicio al cliente y no solamente darle un producto de calidad, sino una buena atención”, puntualizó.

Te recomendamos leer:

Comentó que anteriormente vendía hasta 20 mil pesos de carne a un restaurante, pero que actualmente esa venta ya le perdió desde el año pasado, pues la pandemia dio un duro golpe a todos. Ese restaurante cerró por varios meses y después de reabrir ya no consumía los mismos kilogramos de carne.