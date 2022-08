“Me gusta trabajar”: Crescencio desde temprana edad se dedicó a las labores del campo

Los Mochis, Sinaloa.- A pesar de que la mayor parte de su vida la ha dedicado como jornalero en el campo, la difícil situación económica lo ha obligado a realizar otro tipo de actividades, como la de vender pan en las calles, en la ciudad de Los Mochis.

Crescencio Flores Higuera es originario de Sinaloa de Leyva; cuenta con 68 años de edad y aún se siente con fuerzas para trabajar y conseguir dinero para llevarlo a su familia, pues asegura que además de seguir realizando labores del campo como jornalero, también realiza otros trabajo, como desmontes en domicilios, para sacar un poco más de dinero.

La venta de pan

“Desde hace como siete años me dedico a la venta de pan, esta actividad la hago por temporadas, pues yo siempre he trabajado en el campo a pesar de ser una actividad pesada para mi edad, pero me gusta trabajar y no que me estén manteniendo ni estirar la mano para que me den dinero”, subrayó.

Crescencio reconoció que actualmente las ventas están muy complicadas, lo que nos dice que la gente no tiene dinero para darse el gusto de comprar un pan.

“A la venta de pan le dedico entre ocho y nueve horas al día, actualmente la venta ya se ha vuelto complicada pues hay mucha competencia. Antes me daban 230 piezas y en un lapso de tres a cuatro horas vendía todo, ahora me dan 70 piezas y tardo como ocho horas para vender todo”, subrayó.

Don Crescencio señaló que cuando trabaja en el campo, le dedica un promedio de dos a cinco horas al día en donde obtiene una ganancia de 250 pesos, pero para ganarlo, hay que fregarle.

Su discapacidad

Crescencio comentó que desde que nació traía un problema en una de sus piernas, situación que conforme fue creciendo le fue ocasionando burlas y rechazo por parte de los niños de su edad; no obstante, a través del tiempo lo fue superando y solamente se dedicaba a hacer las cosas con más ganas y mejor que los demás con la finalidad de ganarse su aceptación.

Comentó que su problema en su pierna simplemente pasó a ser parte de su vida que ya no le ocasionaba más problemas para hacer lo que quisiera, pues trataba de ser mejor.

“Tengo una discapacidad en mi pierna desde que nací, pero eso no me ha impedido trabajar, desde los 11 años de edad agarré el machete para echarle fregazos a la hierba y poder sembrar, me gusta trabajar”, resaltó.

