“Mi misión es rescatar a hombres y mujeres del mundo de las drogas”: Alejandro Carreño

Sinaloa.- Christian Alejandro Carreño Hernández, de 32 años, originario de Ciudad Juárez, comenzó en el mundo de las drogas a muy temprana edad; tenía apenas 13 años cuando se inició en ese oscuro mundo. Cuando otros niños se entretenían con sus juguetes o practicaban algún deporte en grupo, soñándose campeones del mundo, él emprendía un viaje oscuro al mundo de las adicciones, desarrollando una dependencia a estas de la que no saldría tan fácilmente. Hoy es misionero de la casa de rescate Cristo Vive.

La religión y una fe templada con años de apoyo, solidaridad y devoción le abrieron brecha hacia la recuperación. Hoy intenta que otros jóvenes levanten el vuelo a una mejor vida y para ello comparte de alguna forma su historia.

¿A qué edad comenzaste a consumir drogas?

Empecé en el consumo de drogas a muy temprana edad. Tenía 13 años, aproximadamente. Empecé a consumir ‘cristal’ porque ahí donde vivíamos es lo que se mueve.

¿Qué fue lo que te orilló a iniciarte en el mundo de las drogas?

Yo no me sentía aceptado por mi familia. Mi mamá me dejó en la casa de mis abuelos a los 8 años, y mis abuelos hacían comentarios. ‘Yo no sé por qué te parió tu mamá. Mejor te hubiera abortado si no te iba a criar’”. Eso bajó mi autoestima y una sensación de abandono y vulnerabilidad.

¿Cuáles drogas has consumido a lo largo de tu vida?

Empecé con el ‘cristal’, después le seguí con la marihuana, las pastillas, el tequila, los solventes y después con la cocaína.

¿Dónde comenzaste a consumirlas?

Tomé la decisión de salirme de la casa y empecé a involucrarme con pandillas, con personas que vienen de una vida similar a la mía. Me presentaron un foco lleno de ‘cristal’ y me decían ‘no seas cobarde, no seas maricón, vas a ver que se te olvidan todos los problemas’, y accedí. En ese momento me sentí aceptado por ese grupo... Ya no necesitaba a mi familia.

¿De dónde salía el dinero para comprar la droga?

Robando, asaltando. Empecé a involucrarme con las personas que vendían droga. Una persona en el barrio que vendía ‘cristal’ nos daba para quitarnos la ‘malilla’, por trabajar para él.

¿Cómo te diste cuenta de que la droga te estaba afectando?

No me sentía satisfecho. Había momentos en los que consumía bastante droga. Me metía de todo. No tenía deseos de vivir. Mi deseo era morirme de una sobredosis. Tenía 25 años.

¿Has estado en peligro de muerte?

Un día, no sé qué hice, me dispararon en el hombro. A lo mejor robé o me fui con la droga... Lo único que recuerdo es que andaba bien drogado. Desperté en una cama de hospital.

Los doctores nomás estaban esperando la firma de mi mamá para que me desconectaran de las máquinas ya para enterrarme. Ellos no le daban esperanza a mi familia.

¿De quién recibiste ayuda para dejar las drogas?

El 18 de marzo de 2016 llego a Saltillo. Yo quería cambiar. Escuché predicar al pastor Carlos (Pacheco, fundador de casa de rescate Cristo Vive).

¿Cuánto tiempo tienes sin consumir drogas?

Ya han pasado casi siete años que no he consumido una droga, que no he dicho una grosería, ni una gota de alcohol... Ni he sentido ese odio hacia mi familia.

Chistian Alejandro tiene una hija y ha recuperado la relación perdida con su madre. Su misión es rescatar a hombres y mujeres que han caído en la drogadicción y ser pastor en la casa de rescate Cristo Vive.

