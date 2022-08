“Mi vocación es servir a la gente y salvar vidas”: Ricardo Moreno, capitán de Bomberos de Culiacán

Sinaloa.- Ricardo Moreno ha logrado una gran historia dentro del Cuerpo de Bomberos Culiacán, la mayor parte de su vida la ha dedicado a salvar a las personas de incendios, desastres naturales y accidentes automovilísticos; su vocación es servir a la gente aun cuando se trata de poner en riesgo su propia vida. Y muestra de ello es haber recibido un reconocimiento por 60 años de servicio en la corporación con el grado de capitán primero.

¿Qué se siente ser bombero?

He tenido el gusto desde niño de estar sirviendo a la comunidad culiacanense y son muchos años los que me respaldan, verdaderamente me siento satisfecho por nuestra corporación que a través del tiempo ha estado mejorando y también el equipo de nuestros patronatos.

Agradecer el apoyo del Gobierno del Estado que encabeza Rubén Rocha Moya y de la presidencia municipal con Juan de Dios Gámez Mendívil porque ya tenemos el equipo suficiente para poder seguir salvando vidas y estar atendiendo las emergencias que no solo se presentan en la ciudad, sino también en las comunidades, pueblos y rancherías.

¿Hay algo que requiera este cuerpo de bomberos?

Una estación más nos puede servir, pero, allá a las afueras de Culiacán para poder estar cerca de otras comunidades y llegar a tiempo a los incidentes y poder dar la atención y salvar las vidas.

¿Cuántos servicios de emergencia ha brindado?

Son 5 mil servicios de emergencia en los que he apoyado, pero hay unos accidentes más que otros, los cuales me han impactado muchísimo.

Uno de ellos fue en un ciclón, hubo muchas muertes, arrasó con puentes y carreteras para el lado de Pericos, fue difícil, yo en esos momentos estaba tratando de salvar mi vida, porque me arrastró un río cerca de Badiraguato y llegué hasta una carretera sano y salvo, Dios me ayudó para que siguiera con mi vocación de poder seguir salvando a más personas.

También me tocó estar presente en un accidente que fue en un derrame de gasolina de 20 litros en la colonia Palmito, fue hace muchos años y al llegar al lugar por la calle corría la gasolina, quemándose las vialidades y ahí fue un acto de mucho valor para evacuar al personal y detener esa fuga.

Como bombero me tocó el incendio de una tienda departamental en el centro de Culiacán, en la que desafortunadamente perdieron la vida trabajadores, para nosotros fue un golpe muy duro, no pudimos hacer nada para salvar sus vidas, fue muy tarde cuando llegamos, además de que fue muy difícil porque el lugar estaba completamente cerrado y las puertas eran con un difícil acceso.

¿Qué significa este reconocimiento para usted por 60 años de servicio?

Es una satisfacción muy grande poder contribuir a salvar vidas y en las que no he podido, espero que se encuentren en el cielo. Me siento orgulloso de poder seguir apoyando en las emergencias, agradezco al patronato de Bomberos por mi reconocimiento de 60 años de servicio.

¿Hasta cuándo dejará de servir a la gente y salvar vidas?

Incluso cuando me muera seguiré sirviendo a las personas, voy a donar mis órganos y ojalá que mi corazón en otra persona sirva para lo mismo; para brindar la mano cuando alguien más lo necesite.

¿Qué mensaje le puede dar a jóvenes que se están capacitando para ser bomberos?

Es un mensaje para toda la juventud, primeramente que se retiren de los malos hábitos, de los vicios, ya a la edad de 18 años debe de comprender el joven que el camino de las drogas no es bueno para la vida porque solo destruye y mata. Y, decirles a los jóvenes que se están capacitando para ser bomberos voluntarios que es un buen paso para servir a la comunidad, yo se los recalco, esto es lo más bonito.

Mi consejo como un hombre de 80 años es que siempre se pueden dejar los vicios, tengo más de 50 años sin probar una gota de alcohol. Al principio, cuando era joven agarré el vicio del alcoholismo, pero lo pude dejar y mi consejo es que busquen ayuda, porque hay lugares donde se les brinda apoyo para poder dejar este vicio.

Te recomendamos leer:

El Perfil

Ricardo Moreno, Capitán primero de bomberos Culiacán

*Edad: 80 años

*Lugar de origen: Culiacán, Sinaloa

*Fecha de nacimiento: 2 de abril de 1943

*Grado: Capitán primero del Cuerpo de Bomberos Culiacán.