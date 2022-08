"Quería ser paramédico, pero soy bombero y es el mejor trabajo del mundo": Giovanni Osuna

Mazatlán, Sinaloa.- En México se celebra el Día Nacional del Bombero el 22 de agosto debido a que en esa fecha se fundó el primer cuerpo de bomberos en el puerto de Veracruz en el año de 1873 y en 1951 se concedió por decreto presidencial el carácter de “Heroico Cuerpo de Bomberos”.

En el puerto, los elementos de Bomberos Mazatlán tendrán sus festejos y dentro de ellos estará la colocación de la primera piedra de la remodelación de la estación de la Avenida Gabriel Leyva en donde se construirá una base más moderna y acorde a las necesidades de la actualidad.

Uno de los miembros del departamento de Bomberos de Mazatlán, es Giovanni Abimael Osuna Ramirez quien cuenta con 23 años de edad, y quien actualmente tiene aproximadamente 6 años y seis meses en dicho cuerpo de rescate.

Osuna Ramírez cuenta que su sueño era ser paramédico debido a que sus padres a eso se dedicaban incluso su papá llegó a trabajar en la benemérita institución durante 30 años, el intentó ingresar a Cruz Roja a los 13 años.

“Como no tenía edad, un día vi a los bomberos trabajando precisamente en un incendio y me llamó la atención el trabajo que estaban haciendo, vine a pedir informes y me dieron la oportunidad y pues me gustó aquí y me quedé” menciona Osuna Ramírez.

Dentro de los años como elemento de Bomberos Mazatlán ha tenido muchas experiencias en los reportes que le ha tocado acudir a prestar sus servicios donde cada uno de ellos dejan aprendizaje y porque no mencionarlo se quedan marcados y no se pueden olvidar, sobre sale en la mente un incendio en una casa cerca del Cecati 26 en la colonia Benito Juárez, donde se hizo el rescate de una familia entera pero solamente uno de los integrantes de dicha familia sobrevivió.

Así mismo un choque de unos jóvenes muchachos estudiantes del ICO durante semana santa sobre la Avenida Libramiento II, donde lamentablemente fallecieron calcinados en el interior de un vehículo el conductor y una joven que iba de copiloto, uno más murió cuando recibía atención médica.

Sobre el ambiente que se vive en un día de guardia, Giovanni Abimael nos cuenta que hay ocasiones que están tranquilos pero a pesar de eso realizan trabajos en la estación, como limpiar la mayoría de las áreas de la estación, así como en esta ocasión que le estuvieron dando “amor” a un camión

“Lo estamos puliendo, lo estamos dejando bonito para el evento del día 22(hoy), pero fuera de las festividades y de los preparativos, un día normal de guardia es estar al pendiente de lo que pueda presentarse, obviamente hay un rol de limpieza y actividades, entrenamos y ya cuando nos encontramos todas las estaciones en los días de carga de combustible o que llega haber un evento aquí pues prácticamente echamos la chorcha todos, platicamos, agarramos cura y contamos las historias que nos llegan a pasar en los turnos, la convivencia aquí con todos es prácticamente como la de una familia, mencionó.

Giovanni Abimael Osuna Ramírez quien tiene el cargo de ser el primer oficial de la estación central en Mazatlán dio a conocer las responsabilidades que tiene en dicho departamento de Bomberos Mazatlán, informando que él es el encargado de todo lo que pasa en la Estación Insurgentes, que tiene que estar enterado del porqué, cómo y cuándo, así mismo que cuando ocurra una situación que se tiene que resolver antes de que lo pasen a la comandancia es el primer filtro básicamente, si hay algún problema con los elementos en su turno o en el otro, que sí hay un desperfecto con la máquina o el equipo él tiene que verificar y ya de ahí se pasa el reporte al área que se tenga que pasar ya sea al área mecánica, o sí se puede arreglar tratan de meterles mano a las unidades los más que de pueda.

Osuna Ramírez comentó que como Jefe de Estación el mayor compromiso que tiene es con sus elementos, ya que son una parte importante ahí, más que un jefe Giovanni Abimael dice que se tiene que ser un líder y que para lograrlo se tiene que trabajar con la raza, es por eso que dice que siempre trata de convivir bien con sus amigos, con sus muchachos, con sus elementos, es por eso que como un conjunto es la convivencia, pero también es trabajo duro.

Los elementos de Bomberos Mazatlán hacen entrenamientos, hacen prácticas, hacen los servicios pero Osuna Ramírez informó que para que ellos tengan confianza que sí él va con ellos o que si ellos van con él.

Giovanni Abimael quien actualmente tiene el grado de cabo, menciona que nunca pensó ser bombero, que es el primero en su familia, que para él ser bombero es el mejor trabajo del mundo, tan es así que a eso se dedica y específicamente en ese trabajo todo lo que lo lleva es una responsabilidad, también es un sentimiento que no se puede describir.

“Para ser bomberos te tiene que nacer el gusto, tienes que tener vocación, porque así han pasado muchos por las filas de bomberos y se dan cuenta que eso no es para ellos, ya que no solamente es ponerte el traje e ir a tirar agua como mucha gente lo dice, es también un desgaste físico, es entrenar, es estudiar, es velar, son mal pasadas, es dejar a la familia en muchas ocasiones, como lo es en carnaval, semana santa, cumpleaños, navidad, año nuevo entre otras festividades, tienes que tener algo, pues se puede escuchar raro, porque tienes que tener algo especial”, finalizó Giovanni Abimael Osuna Ramírez, actualmente con el grado de cabo, dentro de los elementos de Bomberos Mazatlán y quien funge como primer oficial de la estación central en Mazatlán.