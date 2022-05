Regresa a casa perrito extraviado en el transporte público en León; su dueño vuelve a sonreír 

León, Guanajuato.- En la ciudad de León, Guanajuato, el Sistema Integrado del Transporte Público de León, (SIT) implementó desde hace ya algunos meses un programa social para rescatar a mascotas, esta actividad se practica en los paraderos oficiales y estaciones de transferencia de unidades, el proyecto es conocido como: “Patitas en el SIT”.

Este programa ha beneficiado a decenas de leoneses, Jairo Ojeda es una de estas historias, él llevaba días muy triste porque su perrito se había perdido, pero el chico volvió a recuperar la esperanza cuando lo contactaron del SIT para decirle que tenían al miembro de su familia sano y salvo en resguardo.

Esta es la historia de Bosslo, el perro leonés que volvió con su dueño:

Bosslo es un perrito criollo con alma aventurera y muy astuto, que subió sin pagar boleto a la ruta 9 y bajó en la base del Timoteo Lozano, del Sistema Integrado del Transporte Público de León.

"El 'Día de las Madres', Bosslo salió de su hogar en la colonia Latinoamericana, ascendiendo al autobús y tras 16 paradas de la ruta y más de 8 kilómetros, el perrito llegó a la terminal", comentó Jairo Ojeda, dueño del perrito.

Dueño recupera a su perrito en León, Guanajuato

“Él no suele subirse a los camiones, pero ese día se alocó. Horas más tarde me dijo una vecina que ya lo tenía resguardado el personal de “Patitas en el SIT” en la Unidad de Transferencia Delta, así que fui y muy amablemente me lo dieron”, expresó el joven leonés, Jairo Ojeda.

Jairo señaló que desconoce la edad exacta de su mascota, pues hace aproximadamente tres meses llegó a la panadería familiar y decidieron adoptarlo.

“Se encariñó conmigo, con mi familia y lo queremos mucho, y el poder tener una mascota me da mucha alegría”, comentó con felicidad Jairo Ojeda.

En el SIT lo resguardaron sano y salvo

Te recomendamos leer:

Esta es una de las tantas historias de dueños que se reencuentran con sus mascotas. “Patitas en el SIT” es un programa de la dirección de movilidad de León y desde su comienzo ha logrado el rescate de 58 perritos en la capital del calzado.