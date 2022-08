“Toda mi vida he estado en una lucha de izquierda”: Carlos Ramírez, director de Cultura de Culiacán

Sinaloa.- Desde que era un niño, Carlos Alonso Ramírez Reyes estuvo en contacto con la política mexicana gracias a sus padres, María de la Luz Reyes, activista de izquierda, y el exdirigente nacional de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, quienes lo han acompañado en su trayectoria. A los 25 años se inició en el partido Morena y fue también asesor del hoy presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, durante su candidatura en 2018.

Debate entrevistó a Alonso en el ring de box, deporte que practica.

¿Morena se está convirtiendo en el PRI?

Hay actores que se están inmiscuyendo en nuestro partido que no van con la ideología de nuestro movimiento, tenemos que reservar el derecho de admisión a políticos que han traicionado y le han mentido al pueblo.

¿Cuál es la mayor lección que te ha dejado tu padre en la política?

La congruencia es la mayor lección que me ha dejado, el tener un liderazgo firme, siempre congruente a sus valores.

¿Quién ha sido el peor morenista en Sinaloa?

No tengo el dato, hubo quienes llegaron con la ola de Andrés Manuel, que defraudaron. Diputados locales, federales, algunos alcaldes.

¿Alguna vez te has decepcionado de Morena?

Me duelen algunas cosas dentro de mi partido. Como se toman algunas de las decisiones; decimos que vamos a hacer una cosa y esos personajes (de otros partidos) llegan a puestos (en Morena). Tenemos que cuidar eso.

¿Falta congruencia en esos personajes?

Sí, hay gente que busca el poder por el poder, y no le interesa lo más mínimo llegar de una manera que realmente tenga una representación.

¿Morena se equivocó al apoyar a Estrada Ferreiro como candidato a la alcaldía?

Creo que se desvió de las necesidades del pueblo (Estrada Ferreiro). La misma gente no estaba de acuerdo con algunas de sus decisiones, tomaba decisiones que no eran muy populares y pues ahí están los resultados.

¿Quién es tu candidato o candidata para las elecciones presidenciales?

El país está preparado para que una mujer gobierne, y nuestro movimiento tiene a una mujer que es Claudia Sheinbaum; ha demostrado tener la capacidad y el conocimiento, nosotros estamos con ella.

¿Cuál es tu siguiente paso en la política?

Estoy totalmente enfocado en el Instituto de Cultura, ahorita no tengo aspiraciones políticas, no me veo como candidato en estos momentos. No digo ‘de esa agua no he de beber’, pero todo mi pensamiento va dirigido a transformar la narrativa de nuestro municipio.

¿Una acción desde el IMCC en contra de la narcocultura?

Yo tengo la teoría de que podemos fungir como caballo de Troya desde las instituciones. Si al joven le gusta la música regional, en esos mismos estilos, generar música que les deje un mensaje.

¿Qué proyectos tienen en la agenda el IMCC?

Vamos a lanzar un censo de artistas municipales para conocer a todos. Incluso, vamos a abrir un estudio de grabación musical y tenemos ahorita el Aniversario de Culiacán del 19 al 30 de septiembre. En octubre, vamos a traer jornadas enfocadas en la construcción de paz.

¿Cuál es el presupuesto del instituto?

Oscila entre los 300 mil y 200 mil pesos al mes, varía según el número de actividades que tiene.

¿Con qué otras instancias se coordina la dependencia?

Con el Instituto Municipal de Cultura, Instituto Sinaloense de la Juventud, la SEPyC, Seguridad Pública también.

¿En qué espacios de Culiacán los jóvenes pueden reunirse a crear y a aprender sobre arte?

Tenemos nosotros las oficinas en el Parque Constitución, una biblioteca, la Concha Acústica, el Teatro Griego, Parque las Riberas, tenemos centros culturales en Quilá, Costa Rica, en Eldorado, y una serie de espacios.

En breve

¿Qué querías ser cuando eras niño?

Quería ser músico, siempre me llamó la atención la música.

¿Sigues tocando acordeón?

Sí toco el acordeón a veces, cuando me reúno con mis amigos.

¿Qué otros instrumentos sabes tocar?

Ukelele, arpa, la guitarra, bajo, y ahora la mezcladora de DJ.

¿Cuál es tu comida favorita?

El mole.

¿Por qué practicas box?

Tiene muchos beneficios para el cuerpo y la mente.

¿Ya has tenido peleas?

No peleado, pero hacemos sparring aquí (en el gimnasio).

Top 3 de películas

El Padrino, El Señor de los Anillos y las Horas Más Oscuras.

¿Cuál es tu signo zodiacal?

Aries. Nací el 7 de abril de 1990.

El Perfil

Carlos Alonso Ramírez Reyes, Director de IMCC

*Edad: 32 años

*Lugar de origen: Culiacán, Sinaloa

*Trayectoria: Mercadólogo de Universidad Tec Milenio;con Máster en Marketing Político por la Universidad Autónoma de Barcelona. Fue director del IMJU en Culiacán.