Tomás toma como una herencia de su padre las enseñanzas de la venta por las calles, en Los Mochis

Los Mochis, Sinaloa.- Tomás González, todos los días madruga para ir a la Yarda Grande de Los Mochis a surtirse de frutas y verduras para posteriormente ofrecerlas en los tianguis que se instalan en diferentes puntos del municipio de Ahome.

Don Tomás es originario de esta ciudad de Los Mochis, y asegura que por más de 15 años trabajó como chofer de camiones de transporte de materiales, de los llamados dompes.

Precisó que cuando tenía la edad y la fuerza necesaria estuvo como chófer de un camión de carga, actividad que realizaba con gusto debido a que ese era su trabajo y de ahí es de donde obtenía dinero para sostener a su familia.

Familia numerosa

Don Tomás dijo que tuvo cinco hijos, de los cuales en sus años como transportista pudo darles para vestir y alimentarse; no obstante, la vida cobra factura y los años comenzaron a hacer sus efectos, entre ellos la falta de fuerzas, así como la falta de la vista, que comenzaron a hacer sus efectos negativos, por lo que se vio en la necesidad de abandonar su trabajo como chofer, pues ya no era apto para continuar en esa actividad que tanto le gustaba.

Tomás resignadamente comentó que esto es como en otras familias, el jefe de familia llega a un punto en donde ya no puede trabajar, pero para su buena suerte, su padre siempre se había dedicado a la venta de frutas.

El legado

Asimismo, Tomás señaló que su padre se dedicaba a la venta de frutas y también recorría la ciudad de Los Mochis para poder llevarla a las colonias y comunidades y pues ya no está él, por ello fue que seguí con el negocio que mi padre tenía, este oficio básicamente fue su herencia.

“Ni modo, así el la vida, no siempre vamos a estar en la cima de la juventud y tener fuerzas siempre, pero no me arrepiento, pues pude mantener a mi familia. La venta de fruta la hago desde hace como 10 años”, dijo.

Señaló que durante la semana recorre los diferentes tianguis en su camioneta, ya que si no fuera así, sencillamente no tendría ingresos para llevar los gastos de la casa y para dar dinero a su esposa.

Te recomendamos leer:

“Lo que gano ahora, es solo para mí y mi esposa, pues mis hijos ya son grandes e independientes, pero aún así los sigo apoyando de vez en cuando, así como comprar cosas para los nietos”, enfatizó.