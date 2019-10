Descubren misterioso organismo con 720 sexos

París.- Un organismo unicelular que no posee cerebro, ojos, extremidades ni estómago, pero además tiene más de 700 géneros constituye la última atracción del zoológico de París.

Se trata del "blob", también conocido por su nombre científico Physarum polycephalum o "limo de muchas cabezas".

La criatura ha estado en la Tierra desde antes de los humanos, durante unos 500 millones de años, y se asemeja a una especie de esponja resbaladiza.

Parece estacionario, pero cubre el suelo, a un ritmo pausado de hasta un centímetro (0,4 pulgadas) por hora, en busca de presas, como esporas de hongos, bacterias y otros microbios.

El "blob" ha existido en el planeta desde hace alrededor de 500 millones de años. Foto: AFP

Desde el sábado, los miembros del público pueden familiarizarse mejor con "le blob", que se ha establecido en un gran tanque en el zoológico del parque Bois de Vincennes de París.

El nombre de la película de terror de ciencia ficción de 1958 "The Blob" sobre una criatura alienígena que se estrella contra la Tierra y devora a los residentes de Pennsylvania, la burbuja de la vida real consiste en una sola célula, a veces con muchos núcleos que pueden replicar su ADN y dividirse.

En su mayoría de color amarillo, pero también en variedades de rojo, blanco o rosa, la gota se encuentra con mayor frecuencia en las hojas en descomposición y los troncos de los árboles en lugares frescos y húmedos como los bosques.

"La burbuja es realmente una de las cosas más extraordinarias que viven en la Tierra hoy en día", dijo el presidente del zoológico de París, Bruno David, cuando presentó a la criatura a los periodistas en la capital francesa.

Foto: AFP

Ha estado aquí por millones de años, y todavía no sabemos realmente qué es. Realmente no sabemos si es un animal, si es un hongo o si es algo entre los dos".

¿Puede pensar?

Considerado durante mucho tiempo como un hongo, la gota se reclasificó en la década de 1990 en el grupo de mixomicetos o mohos limosos, una subcategoría de la familia de las amebas.

"Es capaz de recordar, es capaz de adaptar su comportamiento, es capaz de resolver problemas, moverse por un laberinto, optimizar soluciones, comportarse un poco como un animal. Entonces es un ser muy curioso, muy curioso ser viviente ", dijo David.

En su sitio web, el zoológico se maravilla de las "habilidades sorprendentes" de la burbuja.

"Aunque no tiene boca, estómago u ojos, puede detectar la presencia de comida e ingerirla ... ¡Cortada en pedazos, la gota se curará sola en dos minutos! No tiene dos sexos diferentes, pero está cerca de 720, por lo que la reproducción no es un problema ", explica.

La criatura puede procrear sola.

Foto: AFP

Pero, como con la mayoría de las otras especies, la supervivencia se ve impulsada por la diversidad genética, que en el caso de la burbuja ocurre cuando dos organismos genéticamente diversos se encuentran y se fusionan en una nueva gota única.

Un estudio publicado en 2016 redefinió nuestra comprensión de la inteligencia al concluir que la burbuja, una criatura sin sistema nervioso central, puede "aprender" de la experiencia y cambiar su comportamiento en consecuencia.

En experimentos de laboratorio, los científicos observaron que el limo adaptaba su ruta sobre un puente angosto a una fuente de alimento después de que introdujeron un obstáculo desagradable, aunque no dañino.

Difícil de matar

La propulsión de tipo perezoso no lo convierte en un tirador de multitudes obvio, pero el zoológico ha ideado un plan, configurando una pantalla interactiva que incluye un video acelerado del avance de la burbuja al extender protuberancias en forma de dedos llamadas pseudopodos.

Puede moverse dolorosamente lento, pero en condiciones ideales, la gota puede crecer a una velocidad vertiginosa, duplicando su tamaño todos los días.

Y es difícil de matar: cuando se expone al peligro, entra en hibernación y se seca.

En este modo vegetativo, "es casi inmortal", dijo a la AFP Audrey Dussutour, especialista en manchas del instituto de investigación CNRS de Francia.

Incluso puedes ponerlo en el microondas por unos minutos.

Pero solo agregue unas gotas de agua y "¡voilá!" la gota vuelve a la vida, buscando alimentarse y procrear, lo que hace al producir y liberar esporas que se convierten en nuevas gotas de bebé.

"Se pueden crear gotas de cualquier tamaño, no hay límite conocido", dijo Dussutour.

Se han cultivado gotas de hasta 10 metros (33 pies) de ancho en el laboratorio.