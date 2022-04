20 mil peces dorados INVADEN Canadá y amenazan a especies nativas

Hamilton Harbour.- El instituto "Información sobre Pesca y Océanos" de Canadá reportó una invasión de peces dorados en ríos y otros cuerpos de agua, principalmente en Hamilton Harbour, donde desembocan arterias fluviales de la nación.

Así lo dio a conocer la institución en sus redes sociales, donde detallaron que son alrededor de 20 mil animales los que se encuentran en el país, algunos abandonados por sus dueños y otros descendientes de los mismos.

Las autoridades sanitarias de Canadá lanzaron una alerta ecológica por la gran cantidad y sobre todo, el tamaño de los peces dorados, que representan un peligro para la vida nativa en los cuerpos de agua.

Algunos de ellos llegan a pesar casi un kilo y medio, hecho que los convierte en especie dominante sobre muchas otras. Esto pone en peligro el equilibrio natural en la cadena alimenticia de los ríos y lagos invadidos.

"Al rastrear estos peces dorados, hemos aprendido que se reproducen en el puerto de Hamilton y se dirigen a sitios clave de desove para especies nativas como el lucio norteño, desgarrando plantas acuáticas para alimentarse y enturbiando las aguas con sus desechos", publicó la dependencia de gobierno en su cuenta de Twitter "@FishOceansCAN".

El El instituto "Información sobre Pesca y Océanos" insta a los canadienses a no tener mascotas de ese tipo si no existe disposición y las características adecuadas en el hogar; además, aseguró que el problema no es tenerlo en la familia, sino devolverlos a la naturaleza una vez que no los quieren.

Foto: Cortesía Twitter "@FishOceansCAN"

"¿Alguna vez se preguntó qué sucede con los peces dorados cuando terminan en nuestras vías fluviales? Este fue extraído del puerto de Hamilton, donde estamos estudiando esta #EspeciesInvasoras usando etiquetas de transmisores acústicos", agregó.

En las imágenes se ve a un enorme pez dorado que supera el tamaño de dos manos adultas juntas, factor fundamental para que su presencia afecte a otras especies.