Abre la puerta trasera de su vehículo y encuentra un enorme oso 

Canadá.- El insolito hecho ocurrió hace alguos días en la Columbia Británica, Canadá, cuando Andres Dean descansaba por la noche y su madre lo levantó, asegurando que habia sonado la alarma de su auto.

El hombre rapidamente fue a inspeccionar pues tambien se escucharon algunos sonidos extraños, sin embargo no fue lo que todos esperaban, como un ladron o algun niño haciendo travesuras si no que resultó ser un enorme oso.

La mayoria de las personas se sorprenderían o moririan de miedo al ver al gran animal, sin embargo Dean reaccionó con demasiada tranquilidad, como si no hubiera pasado nada extraordinario.

Oh, oye, hay un oso en el auto. Oh bueno, eso no es bueno