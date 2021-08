Abuela de 61 años y su amante de 24 años, están comprometidos a pesar de la diferencia de edad

Estados Unidos.- Una abuela y su joven amante están felizmente comprometidos a pesar de su diferencia de edad de 37 años.

Quran McCain de 24 años, y su prometida, Cheryl McGregor de 61, se conocieron cuando el joven solo tenía 15, pero los sentimientos románticos no florecieron hasta el año pasado.

Quran es menor que uno de sus propios hijos, pero ambos dicen que eso no detiene su química.

Dicen que su vida sexual es fantástica, e incluso tienen una cuenta OnlyFans con sus videos más picantes.

La abuela de 61 dijo que recibe comentarios de odio cuando comparte con orgullo videos de su vida en línea.

Sin embargo, todavía están orgullosos de su relación e incluso se comprometieron recientemente.

La pareja ha sido criticada en redes sociales por su edad / Foto: Corán McCain

El joven dijo: "Aunque es una diferencia de edad, nunca pensamos en ello porque Cheryl tiene un espíritu, alma y corazón muy jóvenes".

"Creo que el error más grande es que la estoy usando o esperando que me pongan en el testamento".

La anciana dijo: "Es diferente, es asombroso, es muy compasivo conmigo y creo que es porque es un hombre más joven".

"No podría tener eso con nadie más, él está muy emocionado y eso es algo con lo que nunca he lidiado, todos estaban enojados y él está emocionado en el buen sentido porque me demuestra que realmente le importa".

La pareja tiene más de 826 mil seguidores en su cuenta de TikTok.

La pareja se conoció mientras el joven trabajaba en un restaurante de comida rápida en Georgia en el 2012.

El hijo de Cheryl, Chris, era su gerente, y ella visitaba su lugar de trabajo para ver cómo estaba o para comer, pero Quran solo tenía 15 años en ese momento, por lo que no hubo una relación romántica.

Eventualmente perdió su trabajo y la pareja perdió el contacto hasta noviembre de 2020 cuando Quran vio a Cheryl trabajando como cajera en una tienda de conveniencia.

La pareja comenzó a hacer videos en TikTkok de ellos bailando juntos, lo que los hizo más cercanos antes de que su relación floreciera en una romántica.

Sin embargo, en redes sociales la pareja es atacada e incluso han hecho llorar a Cheryl, por lo que han bloqueado hasta 700 mil cuentas solo por el odio.

La pareja se comprometió el 31 de julio y esperan casarse muy pronto.