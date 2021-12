Acusó a afroamericano de robar celular y no creerás dónde estaba

Sacramento.- Una mujer de entre 35 y 45 años protagonizó un vergonzoso momento al acusar a un empleado afroamericano de robar su celular en centro comercial en Sacramento, California; su inconsciente racista salió a relucir ante cámaras, pues el móvil estaba dentro de su bolsa.

Todo lo anterior fue grabado por personas que estaban en el comercio y posteriormente subido a TikTok, donde se hizo viral por mostrar uno de los lados grises que no todos ven en la vida cotidiana de los Estados Unidos y gran parte el mundo.

En el clip subido por la cuenta "fuxktdub" se escucha y ve a la mujer acusar al empleador, mientras este repite que él no tomó su smartphone. El hombre tuvo que sacar todo lo que llevaba consigo como prueba de que no es ladrón. En ese momento aún no sabían dónde estaba.

Para este momento el encargado de la tienda sugirió llamar al celular para encontrarlo, ella incrédula respondió que ya podría estar apagado. Aún así, el joven afroamericano sacó su teléfono para que la misma fémina marcara.

Mientras ella llamaba a su número, continuaba las acusaciones para el trabajador. Cuando finalmente se escuchó sonar el móvil, el acusado río y se fue del sitio, todo había quedado claro: estaba en la bolsa de mano.

Fue entonces que comenzó a pedir disculpas, y expresar su sentir ante la confusión, aún así, las redes sociales la criticaron y lanzaron comentarios insinuando que la conducta fue racista por acusar a un afrodescendiente cuando no era la única persona ahí.

Por su parte, los internautas reconocieron que el joven mantuvo la calma en todo momento a pesar de que sabía, lo incriminaban sin fundamentos.