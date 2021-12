Adolescente ofrece a su bebé por 4 mi 500 pesos antes de dar a luz

Bolivia.- Una adolescente ofreció a su hijo aún no nacido a través de un anuncio compartido en redes sociales a cambio de 1 mil 500 pesos bolivianos, alrededor de 4 mil 500 pesos mexicanos, aseguró que su pareja la abandonó y ella no puede criar al bebé por cuestiones económicas, ya que está cuidando de su primera hija.

Fue una periodista de Unitel, en Bolivia, la que se contactó con la mujer adolescente que realizó la publicación en redes sociales pretendiendo estar interesada en su bebé aún no nacido para conocer de qué se trataba el anuncio.

Leer más: Descubren 552 nuevas especies durante el 2021, conoce las más singulares

Durante la llamada, la adolescente le indicó a la periodista que a cambio de su bebé necesitaba 1 mil 500 pesos bolivianos, alrededor de 4 mil 500 pesos mexicanos, para su atención médica durante el nacimiento, ya que será por medio de una cesárea.

“A ver si me puedes ayudar con unos 1 mil 500 de plata. Ya sabes, mis curaciones (…). Apenas voy a estar, si me podés entender un poco con esto, si hubiese sido (parto) normal no hubiera pedido mucho”, dijo la adolescente cuando fue contactada.

Afirmó que es la primera vez que entregará a uno de sus hijos, ya que su pareja la abandonó y ella no cuenta con las facilidades económicas de criar a otro hijo, pues aún está cuidado de una niña, su primera hija.

“Si usted no me falla ya no voy a ofrecer a otras personas, voy decir que ya está adoptado el bebé” ofreció la mujer embarazada.

La preocupación se escuchó en todo momento durante la llamada, al parecer con urgencia por concretar el compromiso de la entrega del dinero a cambio de su hijo, ya que, según la adolescente, se encontraba a pocos días de la programación de su cesárea.

Incluso ofreció la elaboración de un documento para renunciar a sus derechos como madre y de esa forma el registro ante las autoridades del bebé por parte de la interesada sería más sencillo.

“Para que no desconfíe yo le puedo hacer un papel en una computadora, diciendo que estoy dándole a usted y a su esposo más mi firma y su firma de usted”, propuso.

Leer más: Chamanes de Perú realizan limpia a AMLO en ritual de Año Nuevo

De acuerdo a la información brindada por la mujer, la periodista que fingió estar interesada no es la primera persona en llamarla para buscar quedarse con el bebé que aún no nace, sin embargo no se ha logrado concretar nada.