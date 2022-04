Aerolínea se olvida de niño de 7 años durante cuatro horas, sus padres pagaron cuidado especial

Colombia.- Un niño de siete años fue olvidado por una aerolínea durante cuatro horas haciendo que perdiera su vuelo de Bogotá a Corozal en Colombia, los padres del menor habían pagado un boleto con servicio de cuidado especial para que siempre estuviera bajo supervisión de la tripulación.

Fue el pasado 8 de abril cuando el menor de siete años quedó olvidado por cuatro horas dentro del aeropuerto, luego de que sus padres lo entregaran a la tripulación confiando en que brindarían el servicio por el que se había pagado hasta que llegara a su destino a reunirse con sus familiares.

Su vuelo estaba programado para las 12:50 horas del mediodía, por lo que tenía que arribar a Corozal alrededor de las 14:15 horas, mucha fue la sorpresa y el terror cuando los padres recibieron una llamada de la tía del menor, donde decía que el niño no había llegado en el vuelo pagado.

El menor había sido llevado al aeropuerto y hecho el check in a las 10:30 de la mañana para pasar las vacaciones de Semana Santa junto a sus primos en Corozal, sin embargo nunca abordó el avión, ya que fue olvidado por la tripulación de la aerolínea Avianca.

“En el momento en que la tía de mi hijo me llamó y me dijo que el niño no había llegado yo entré en pánico. Luego me llamó mi bebé y me dijo que llevaba cuatro horas solo en el aeropuerto. Estaba solo y confundido”, dijo la mamá.

Los padres de inmediato se comunicaron con la aerolínea, quienes confesaron que se habían olvidado del niño y por esa razón, había perdido su vuelo y permanecía en el aeropuerto.

Avianca se excusó diciendo que ese día contaban con un gran número de menores de edad que habían pagado el servicio y por esa razón se generó la confusión entre los tripulantes; “sin duda esta es un oportunidad de mejora para todas las aerolíneas. ¿Si a mi hijo le pasa algo grave quién responde? Debe haber más cuidadores y de acuerdo al número de menores que hayan pagado por este servicio”, agregó la mamá.

Por suerte para la familia del menor, no fue más allá de un susto y es que el menor se encontró todo el tiempo dentro del área infantil de la aerolínea, por lo que fue entregado a sus padres cuando acudieron por él.

Ahora el menor pasará sus vacaciones con sus abuelos en Pereira, un plan diferente al inicial, sin embargo la familia confesó que de esa manera se “pierde la confianza en las empresas”.