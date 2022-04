¡Ahorra la renta! Así es vivir dentro de un carro en USA (VIDEO)

USA.- La mayoría de los latinoamericanos viven con el concepto de que una de las mejores formas para salir adelante económicamente es mudarse a los Estados Unidos de América, y tienen razón, pero es muy complicado sin conocimiento previo. Ahora imagina estar en el 'país de las oportunidades' sin tener una casa.

El usuario de Facebook "KMdevorandoelmundo" pasó por lo mismo y decidió vivir en su carro durante su travesía por USA, además aprovechó para grabar videos y crear contenido para su página "Devoramundo".

En diferentes videos y transmisiones en vivo, el hombre de origen latino explica cómo hace para realizar diferentes actividades en las zonas que visita. ¿Cómo se baña? ¿Cómo va al baño? ¿Cómo duerme? Son algunas de las preguntas más frecuentes en quienes se interesan por el tema.

Una de sus publicaciones respondió una de las preguntas. En el clip "Como duermo si vivo en mi carro en usa. cuando esta muy helado así le hago", el joven detalla que justo antes de dormir reclina al máximo el asiento del copiloto, rellena la parte delantera al mismo con una cobija para que los pies no le queden colgando, saca una bolsa de dormir y finalmente coloca otros objetos como almohada.

Otro punto interesante en la vida de Devoramundo es cómo se baña si no renta una casa o departamento. En el video "Donde me baño si vivo en mi carro en usa" dijo que lo primero por hacer es ir a un Lowe's, pagar 15 dólares (más de 300 pesos mexicanos) y solicitar el servicio. En caso de que la ciudad no tenga este comercio, recomiendo pagar la suscripción a un gimnasio para tener acceso a regaderas.