¡Amor Prohibido! Hermanos tienen cuatro hijos juntos y luchan para legalizar el incesto

Alemania.- La relación de los hermanos Susan Karolewski y Patrick Syuebing, hubiera sido una de las más romáticas y conmovedoras si se hubieran detenido a tiempo, sin embargo dieron rienda suelta a su amor y ahora la pareja lucha para legalizar el incesto.

Separados por adopción en su natal Alemania, los hermanos se conocieron por primera vez en 2000 cuando Patrick localizó a su madre biológica y a la hermana menor que nunca había conocido.

Seis meses después de redescubrir a su familia biológica, el entonces joven de 23 años y Susan Karolewski, quien tiene una discapacidad mental, comenzaron a compartir una habitación luego de la muerte de su madre, Ana Marie.

Durante los últimos siete años, los hermanos han sido amantes. En ese tiempo, han tenido cuatro hijos juntos, dos de los cuales tienen discapacidades mentales y físicas y todos están ahora bajo cuidado.

En 2001, la pareja prometió cambiar las leyes de Alemania que declaran ilegales las relaciones sexuales entre hermanos, lo cual llevaron ante el Tribunal de Derechos Humanos en 2012. Patrick cumplió dos sentencias de cárcel por cargos de incesto en ese tiempo.

“No nos sentimos culpables por lo que sucedió entre nosotros. Queremos que se derogue la ley que tipifica el incesto como delito. Me convertí en cabeza de familia y tenía que proteger a mi hermana. Ella es muy sensible, pero nos ayudamos mutuamente durante este periodo tan difícil y, finalmente, esa relación se volvió física", afirmó Patrick Syuebing a Daily Mail.

Añadió que "ni siquiera sabíamos que estábamos haciendo algo malo cuando empezamos a dormir juntos. No pensamos en usar condón. No sabíamos que era ilegal, nuestra madre no lo habría aprobado, pero los únicos que debemos juzgarnos ahora somos nosotros".

Susan Karolewski ha defendido su unión, explicando que no se conocían cuando crecían porque su hermano se mudó a la edad de tres años cuando su padre, ahora fallecido, lo atacó con un cuchillo.

Y agregó que “no nos conocíamos en la infancia, no es lo mismo para nosotros. Nos enamoramos de adultos y nuestro amor es real. No hay nada que podamos hacer al respecto. Ambos nos atraíamos el uno al otro y luego la naturaleza se hizo cargo de nosotros. Fue así de simple. ¿Qué más podriamos hacer? Seguimos nuestros instintos y nuestros corazones".

Patrick se sometió a una vasectomía en un intento por cambiar la opinión de los tribunales y permitirle vivir con su hermana sin correr el riesgo de pasar más tiempo en prisión.

"No hay razón para que me encarcelen ahora”, dijo el joven y añadió que “no quiero volver a la cárcel y sé que nunca nos dejaremos voluntariamente. Si alguien duda de nuestro amor, debería ver que no seremos separados”.