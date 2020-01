Aparece misteriosa "ciudad flotante" en playa de BCS (video)

México.-Turistas quedaron sorprendidos cuando se encontraban de vacaciones y presentaron un avistamiento de una misteriosa "ciudad flotante" en la playa conocida como El Sargento, en Baja California Sur, que fue captada cuando miraban el horizonte del mar.

Los usuarios de las redes sociales han preguntado sobre si existe una ciudad que flota en el mar de esta región, y la usuaria Louise Ladouceur se refirió a este hecho: "Alguien me puede decir lo que estamos viendo aquí desde la playa del camping L.V. mirando hacia el punto del faro de Los Seunos? He oído todo desde mansiones, hasta barcos de contenedores hasta es una ilusión. No recuerden ver esto en años anteriores. (Otra pista: no puedo verlo desde la playa en el faro..?)".

Lo expresado por la turista no sorprendió a los lugareños, porque ya cuentan con antecedente de que existe en esa playa un fenómeno extraño, en donde alcanza a ver una ciudad que está en el mar.

En 2019 a las 07:00 horas de la mañana, dos personas identificadas como Perla Abaroa y Gilberto Ortega se toparon que las mismas imágenes que observó Ladouceur, y grabaron el momento, en donde se les aparece la "ciudad flotante" en las costas de Baja California Sur.

La ciencia tiene una respuesta

Las imágenes de una "ciudad florante" corresponden a un fenómeno que ha sido llamado por los científicos como Fata Morgana, que se presenta cuando hay una inversión de temperatura sobre la superficie del mar

Lo anterior ocasiona un lente refractante que todo lo que se encuentre en el horizonte como barcos, islotes o cualquier objeto cercano va a tomar una apariencia alargada, que les pude parecer una ciudad.