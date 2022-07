Artista recrea FOTOS de la Virgen María y José en la vida real

El artista Hidreley Diao, conocido en redes sociales por, entre otras cosas, hacer recreaciones muy realistas de personajes populares en series de televisión o películas, se dio a la tarea de responder una pregunta que muchos tienen: ¿Cómo se verían la Virgen María y José en la vida real?

Fue en su cuenta de Instagram "@hidreley", donde publicó la versión humana de los padres de Jesucristo. En las imágenes se ve a un hombre de tez blanca y ojos café claro como representación de José, mientras que la Virgen María fue retratada como una mujer joven con facciones agradables a la vista.

Acompañando la publicación que hasta el momento acumula casi 4500 corazones, escribió el siguiente mensaje en portugués, aquí te lo presentaremos en español.

Te recomendamos leer:

"José y María (Según las imágenes)

Es imposible pensar en María y no recordar a San José. Los dos son inseparables en la revelación bíblica del misterio de Jesús desde el comienzo de la Iglesia. Ella y él tienen asignaciones personales en el proyecto divino. Las pocas y cortas referencias en el Evangelio a las actitudes de José enfatizan la obediencia incondicional a todo lo que Dios le pedía, a pesar de encontrarse en problemas y confusión. Al principio, el embarazo de la novia María lo había dejado atónito. Consciente de su absoluta honestidad, no quiso repudiarla exponiéndola a la sospecha pública. Decidió abandonarla, abandonar la escena a riesgo de ser juzgado el infiel por sus conocidos. En este una revelación privada lo llevó a asumir inmediatamente a la Virgen como su esposa. Le dio protección, cobijo y seguridad en la vida cotidiana de dos: durante su extraordinario embarazo; en el viaje a Belén, en busca de alojamiento para el nacimiento de Jesús, que finalmente tuvo lugar en la gruta. María da a luz al Hijo que él no engendró, pero es él quien le da el nombre, es a través de él el vínculo genealógico de Jesús con la dinastía del rey David, según la promesa divina sobre la venida del Mesías. Pero su identidad está subordinada a la de María: “Jacob engendró a José, marido de María, de la que nació Jesús, llamado Mesías” (Mt 1,16). Un caso único quizás en la cultura bíblica".