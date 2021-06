Asaltante sube torre de CFE para 'escapar' y baja a cambio de tacos 9 horas después

Villahermosa.- Como diría el Presidente AMLO: ¡Benditas redes sociales!, aunque en su caso por razones distintas. Esta vez porque un inusual caso se dio a conocer por esa vía: Un hombre recién salido de la SSPyPC en Villahermosa, Tabasco, trepó en una torre de la CFE por temor a ser arrestado de nuevo y bajó después de horas gracias a que le ofrecieron unos tacos.

Fue poco después de las 11:00 horas de este jueves 24 de junio cuando el sujeto salió del arresto después de 48 horas acusado de robar una casa, pero en lugar de ir rumbo a su vivienda corrió para subir al sitio dónde estuvo las siguientes horas.

Tras realizarse el reporte, el sitio se llenó con curiosos, elementos policíacos de diversas corporaciones y medios de comunicación, quienes dieron cobertura al hombre que no quería bajar sin importar qué se le ofreciera.

Personal de Protección Civil subió en tres ocasiones a intentar convencerle de bajar, bajo el argumento de que no se le llevaría tras las rejas como el protagonista de esta historia replicaba, aún así no quería.

Incluso le llevaron un documento en el que quedaba constatado que no tenía cargos, y que de bajar, no se le arrestaría de nuevo; su respuesta fue que no tenía validez porque le faltaba la firma o sello de la Fiscalía General del Estado.

Conversó con especialistas anti suicidio, aunque notoriamente no era esa su intención, con policías, incluso se le dio un teléfono celular para facilitar las tareas, pero todo fue en vano. No quería descender.

Tanta desesperación había que elementos de Protección Civil y de Prevención del Suicidio dejaron la zona casados de las labores inútiles, dejando que el sujeto bajara cuando deseara.

Fue hasta pasadas las 20:00 horas cuando una empleada de administración de la Policía de Transito junto con la titular de la PEC, la arquitecta Julissa Riveroll, convencieron al hombre de bajar a cambio de unos tacos y de ser llevado a su casa en una patrulla.

