¡Aterrador video! Muñeca asusta a su dueño al empujar otro juguete del estante

El investigador británico Matt Paranormal registró un aterrador video, cuando Annie, una de las muñecas poseídas en el mundo, empujó a otro juguete llamado Emily del estante donde se encontraba, porque según “estaba celosa de compartir la atención”.

El video dura un minuto 16 segundos, suficientes para observar cómo el investigador se encontraba en su trabajo, donde tiene todo tipo de elementos que estuvieron en contacto con entes demoniacos.

De acuerdo con lo que contó Matt a The Mirror, él se encontraba instalando luces nuevas y acomodando “tres payasos que se balancean”.

En los primeros segundos del video, se puede ver a Matt acomodando unas cosas para irse a casa, según contó, cuando fue sorprendido por un objeto que cae al piso.

Luego mencionó que la muñeca Emily salió volando de su lugar y terminó golpeandose contra la mesa, lo que causó que se rompiera el vidrio en el que se encontraba encerrada.

Tras el acontecimiento el investigador dijo que revisó si en la habitación había alguna madera suelta que haya provocado la caída, sin embargo, no encontró nada, pues todo estaba en perfectas condiciones.

Fue entonces que empezó a suponer que a alguien no le habían gustado los cambios que se hicieron en el cuarto y de alguna manera se lo “hizo saber”, al punto de creer que la muñeca Annie está celosa de compartir lugar con Emily.

“El contenedor de Emily se derrumbó como si la hubieran empujado. Tan pronto como sucedió, me quedé quieto y miré porque me sorprendió lo que acaba de suceder, fue un momento nervioso y no podría creer lo que había sucedido”, afirmó a The Mirror.

Matt, de Wrexham, compartió las imágenes de CCTV del momento en que Emily salió volando de su puesto y se estrelló contra la mesa, lo que provocó que su recipiente de vidrio se rompiera, a pesar de ser una "base realmente plana".

“Emily Rose es una nueva incorporación a nuestra sede y no creo que a Annie le guste la atención que recibe Emily”, afirmó Matt

“Creo que podría estar celosa de ella y podría haber algún tipo de guerra entre ellos”, añadió.

Emily Rose es una muñeca victoriana y es propiedad de la colega de Matt, Sandra, y creen que es del siglo XIX.

Matt y su equipo están investigando actualmente a Emily y afirma que las personas han informado dolores de cabeza y palpaciones cardíacas cuando están cerca de ella.

"Emily Rose emite una vibra realmente triste. La trajeron de un mercado de pulgas, por lo que no tenemos antecedentes sobre ella. Sabemos su nombre porque salió del portal espiritual con la voz de una niña”, finalizó.